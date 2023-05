US-Bankenkrise – US-Regionalbank PacWest erwägt Verkauf Insidern zufolge prüft die angeschlagene Bank strategische Optionen einschliesslich eines Verkaufs und hofft, damit das Schicksal anderer regionaler Banken zu vermeiden.

Das in Los Angeles ansässige Geldhaus teilte vergangene Woche in seinem Quartalsergebnis zwar mit, dass sich seine Einlagen stabilisiert hätten, nachdem einige Kunden ihr Geld abgezogen hatten. Bild: Morgan Lieberman/Bloomberg

Die Turbulenzen bei den Regionalbanken in den USA reissen nicht ab. Nachdem die angekündigte Liquiditätserhöhung das Vertrauen in den angeschlagenen Aktienkurs nicht stärken konnte, prüft die angeschlagene PacWest Bancorp Insidern zufolge strategische Optionen einschliesslich eines Verkaufs. Der Kreditgeber hoffe, das Schicksal anderer regionaler Banken zu vermeiden, die in den vergangenen zwei Monaten von US-Aufsichtsbehörden übernommen wurden, indem er proaktiv eine Lösung finde und seine Finanzen stärke, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Mittwoch. Ein Sprecher von PacWest reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Das in Los Angeles ansässige Geldhaus teilte vergangene Woche in seinem Quartalsergebnis zwar mit, dass sich seine Einlagen stabilisiert hätten, nachdem einige Kunden ihr Geld abgezogen hatten. Aber die Investoren würden weiterhin Anteilsscheine wegen Bedenken über die Zukunft der Bank abstossen. Die PacWest-Aktie büsste nach dieser Nachricht 58% ein und fiel auf 2.88 $. Seit Beginn der regionalen Bankenkrise am 8. März haben die Papiere des Unternehmens fast 90% ihres Wertes verloren.

