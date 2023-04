Der Chart des Tages – US-Schuldenstreit und der Dollar In der Vergangenheit geriet die Währung unter Druck. Andreas Neinhaus

Quelle: Scotiabank

Der Dollar durchläuft an den Märkten eine Schwächephase. Zum Franken notiert er seit zwei Wochen unter 90 Rappen. Der Euro, sein grösster Konkurrent, nagt an der Kursmarke von 1.10 $/€ und versucht sie zu überspringen. Das hat mit den Zinsaussichten zu tun.

Manches spricht dafür, dass die amerikanische Zentralbank im Mai das letzte Mal den Leitzins erhöht, und viele Marktteilnehmer haben sich bereits auf Zinssenkungen im zweiten Halbjahr eingestellt. Dagegen rechnen sie mit weiteren Zinserhöhungen der Notenbanken im Euroraum, in der Schweiz und in Grossbritannien in den kommenden Monaten.

Aber nicht nur das Schwinden des Zinsvorteils der USA macht dem Dollar zu schaffen. Der Streit im US-Parlament über die Schuldenobergrenze belastet den Wechselkurs ebenfalls. Der Chart zeigt den Verlauf des Dollarindex in den Jahren 2011 und 2013, als schon einmal über die Heraufsetzung der Schuldenobergrenze gefeilscht wurde. Jedes Mal wertet sich der Dollar deutlich ab, bis zum Zeitpunkt, an dem sich Demokraten und Republikaner endlich auf eine Anhebung einigten (im Chart: senkrechte Linie, t0).

2011 erholte sich die US-Währung nach der Einigung in den folgenden hundert Tagen substanziell. Zuvor hatte Standard & Poor’s das Erstklassrating AAA entzogen und auf AA+ herabgestuft. Zwei Jahre später reagierte der Dollar nach dem Ende des Schuldenstreits indes nur kurz nach oben und bewegte sich seitwärts.

Wird diesmal die Obergrenze von 31,4 Bio. $ nicht angehoben, könnte die US-Regierung 2023 ihre Verbindlichkeiten nicht mehr begleichen. Darüber, wann dieser Tag X eintritt, wird gemutmasst. Anfangs schätzten einige Analysten ihn auf das dritte oder das vierte Quartal.

Goldman Sachs rechnet für Anfang Juni damit. Gemäss der US-Investmentbank komme es dazu, falls die Steuereinnahmen im April um 35% oder mehr gegenüber dem Vorjahr ausfielen. Würden sie weniger als 30% unter dem Vorjahresniveau betragen, rücke der Termin für die Zahlungsunfähigkeit der USA auf einen Tag gegen Ende Juli.

Andreas Neinhaus ist seit 1997 als Redaktor bei FuW und schreibt über Makrothemen, vor allem diejenigen, die Zinsen, Währungen und die Konjunktur betreffen. Nach dem Studium der Verwaltungswissenschaften an der Universität Konstanz und Doktorat arbeitete er im Economic Research der Credit Suisse. Er lebt in Rom. Mehr Infos

