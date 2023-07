Konjunktur USA – US-Unternehmen drosseln Produktion überraschend den zweiten Monat in Folge Industrie, Versorger und Bergbau in den USA sind zusammen im Juni im Vergleich zum Vormonat erneut um 0,5% geschrumpft.

Ökonomen hatten für Juni eigentlich mit einer Stagnation der Produktion in den USA gerechnet. Bild: Erik von Weber/Getty Images

Die US-Unternehmen haben ihre Produktion im Juni überraschend den zweiten Monat in Folge herunterfahren. Die gesamte Produktion – Industrie, Versorger und Bergbau zusammen – schrumpfte erneut um 0,5% im Vergleich zum Vormonat, wie die US-Notenbank Federal Reserve am Dienstag in Washington mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Volkswirte hingegen hatten mit einer Stagnation gerechnet. Die Industrie allein fuhr ihre Produktion um 0,3% herunter und damit etwas stärker als im Mai mit 0,2%.

Auch die US-Detailhändler schnitten im Juni schwächer ab als erwartet. Ihr Umsatz legte um 0,2% zum Vormonat zu, wie das US-Handelsministerium mitteilte. Experten hatten hingegen ein Plus von 0,5% erwartet, nach einem Umsatzanstieg von aufwärts revidiert ebenfalls 0,5% im Mai. Ökonomen gehen dennoch davon aus, dass die weltgrösste Volkswirtschaft im zurückliegenden zweiten Quartal etwas an Schwung gewonnen hat. Erwartet wird ein auf das Jahr hochgerechnetes Wachstum von 2,3%, nachdem es von Januar bis März nur zu einem Plus von 2,0% gereicht hatte. «Die Wirtschaft trottet vor sich hin, ohne zu überhitzen», sagte Analyst David Russell von TradeStation.

Gebremst wird die Kauflust der US-Verbraucher durch die noch immer hohen Lebenshaltungskosten. Sinkende Energiepreise sorgten allerdings dafür, dass die Teuerungsrate in den USA im Juni auf 3,0% von 4,0% im Mai zurückging. Die US-Notenbank hat im Kampf gegen die hohe Inflation nach zehn Zinserhöhungen in Folge zuletzt eine Pause eingelegt und die Spanne von 5,0 bis 5,25% beibehalten. Die höhere Kreditkosten verhindern so manche Investition, was die Nachfrage in der Industrie bremst. An den Finanzmärkten wird damit gerechnet, dass die Fed, die eine Teuerungsrate von 2,0% anstrebt, auf ihrer Sitzung am 26. Juli eine weitere Zinsanhebung beschliessen wird.

REUTERS

