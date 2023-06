Konjunktur USA – US-Verbraucher steigern Konsum minimal Die Konsumenten haben im vergangenen Monat ihre Ausgaben nur noch leicht gesteigert. Die Volkswirte hatten aber mit einem stärkeren Anstieg gerechnet.

Viele Amerikaner leiden unter Kaufkraftverlust angesichts der hartnäckig hohen Teuerung. Bild: Bing Guan/Bloomberg

Die US-Verbraucher haben ihre Konsumausgaben im Mai nur noch minimal gesteigert. Sie wuchsen um 0,1% im Vergleich zum Vormonat, wie das Handelsministerium am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hatten mit einem doppelt so grossen Plus gerechnet, nachdem es im April noch zu einem Zuwachs von 0,6% gereicht hatte. Der private Konsum ist ein Eckpfeiler der US-Wirtschaft, die auch dank der Kauflaune der Verbraucher im ersten Quartal auf das Jahr hochgerechnet um 2,0% wuchs, während zum Beispiel Deutschland in eine Rezession schlitterte.

Viele Amerikaner leiden unter Kaufkraftverlusten angesichts der hartnäckig hohen Teuerung. Dass die Inflationsrisiken noch immer hoch sind, zeigt die Entwicklung der persönlichen Verbraucherausgaben – ein Inflationsmass, auf das die US-Notenbank Fed besonders achtet. Dabei bleiben die schwankungsanfälligen Nahrungsmittel- und Energiekosten aussen vor. Dieser sogenannte PCE-Kernindex fiel im Mai leicht von 4,7 auf 4,6%. Die Fed strebt allerdings eine Teuerungsrate von zwei Prozent an. «Wegen der hohen Kerninflation wird sie zunächst in Alarmbereitschaft bleiben», sagte der Chefvolkswirt der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank, Alexander Krüger.

Die Fed hat ihren Leitzins seit März 2022 von nahezu null auf 5,00 bis 5,25% angehoben. Sie will damit die hohe Inflation einfangen. Die meisten Entscheidungsträger der Notenbank gehen nach den Worten ihres Chefs Jerome Powell von mindestens zwei weiteren Zinserhöhungen bis Jahresende aus. Gründe dafür seien die hartnäckig hohe Inflation und der angespannte Arbeitsmarkt, sagte Powell am Donnerstag auf einer Konferenz spanischen Notenbank zum Thema Finanzstabilität in Madrid. Es sei noch ein «langer Weg», um die Inflationsrate wieder auf die Zielmarke von zwei Prozent zu drücken.

REUTERS

