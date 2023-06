US-Konsumentenpreise – US-Verbraucherlaune hellt sich spürbar auf Die Stimmung der Konsumenten hat sich im Juni überraschend stark verbessert. Trotzdem rechnen sie für die kommenden Monate weiterhin mit einer erhöhten Inflationsrate.

Auch wenn sich die Teuerungsrate zuletzt mit einem Rückgang auf 4% spürbar abgeschwächt hat, stellen sich die US-Bürger auf eine weiter erhöhte Inflation ein. Bild: David Paul Morris/Bloomberg

Die Verbraucherstimmung in den USA hat sich im Juni überraschend kräftig aufgehellt. Das Barometer stieg auf 63,9 Punkte von 59,2 Zählern im Mai, wie die Universität Michigan am Freitag zu ihrer monatlichen Umfrage mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Anstieg auf 60,0 gerechnet. Die Konsumenten bewerteten ihre Lage besser als im Vormonat und blickten auch weit optimistischer in die Zukunft als zuletzt.

Auch wenn sich die Teuerungsrate zuletzt mit einem Rückgang auf 4,0% spürbar abgeschwächt hat, stellen sich die US-Bürger auf eine weiter erhöhte Inflation ein: Mit Blick auf die kommenden zwölf Monate erwarten sie eine Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen von 3,3%. Im Mai hatten die Konsumenten allerdings noch 4,2% veranschlagt.

Die Notenbank Fed hat im Kampf gegen die Inflation nach zehn Zinserhöhungen in Folge zuletzt eine Pause eingelegt und die Spanne von 5,0 bis 5,25% beibehalten. Sie will damit Zeit zum Sichten weiterer Konjunkturdaten gewinnen. An den Finanzmärkten wird damit gerechnet, dass die Fed auf der nächsten Sitzung am 26. Juli eine weitere Anhebung beschliessen wird.

REUTERS

