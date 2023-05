Konjunktur USA – US-Verbraucherstimmung trübt sich ein Das Barometer für die Konsumentenstimmung ist im Mai auf 102,3 Zähler gesunken. Der noch starke Preisauftrieb in den USA gilt als Stimmungsbremse.

Der Preisauftrieb dämpft die Verbraucherlaune in den USA. Bild: Angus Mordant/Bloomberg

Die US-Konsumstimmung ist im Mai gesunken. Das Barometer für die Verbraucherlaune fiel auf 102,3 Zähler von aufwärts revidiert 103,7 Punkten im April, wie das Institut Conference Board am Dienstag zu seiner Umfrage mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf 99,0 Punkte gerechnet. «Das Verbrauchervertrauen hat sich im Mai verschlechtert, da die Einschätzung der Konsumenten der aktuellen Lage etwas weniger optimistisch ausfiel und die Erwartungen trübe blieben», erläuterte Conference Board-Experte Ataman Ozyildirim die Umfrageergebnisse.

Der noch immer recht starke Preisauftrieb in den USA gilt als Stimmungsbremse, der die Verbraucherlaune trübt. Die Notenbank will mit Zinserhöhungen verhindern, dass sich die Erwartung einer anhaltend hohen Inflation in den Köpfen der Verbraucher festsetzt. Laut der Conference-Board-Umfrage rechnen die Befragten auf Sicht von zwölf Monaten mit einer Teuerungsrate von 6,1%. Die Federal Reserve hat die Zinsen seit Anfang 2022 von nahe null auf eine Spanne von 5,00 bis 5,25% nach oben getrieben, um dem Preisauftrieb entgegenzuwirken. An den US-Terminmärkten wird eine weitere Zinserhöhung im Juni für eher wahrscheinlich als eine Pause gehalten.

REUTERS

