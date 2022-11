Konjunktur – US-Wirtschaft besser in Schwung als angenommen In den USA geht es wirtschaftlich weiter nach oben. Das Bruttoinlandsprodukt legte im Sommerquartal um 2,9% zu und die Verbraucher gaben erneut mehr aus. Der Arbeitsmarkt gibt es jedoch einen Rückgang.

Die Verbraucher gaben erneut mehr aus: Ihre Konsumausgaben wuchsen mit 1,7% kräftiger als bislang angenommen. Bild: Christopher Dilts/Bloomberg

Die US-Wirtschaft ist im dritten Quartal schneller gewachsen als bislang angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte von Juni bis September auf das Jahr hochgerechnet um 2,9% zu, wie das Handelsministerium am Mittwoch in einer zweiten Schätzung mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten mit einem Plus von 2,7% gerechnet, nachdem eine erste Schätzung einen Wert von 2,6% ergeben hatte. Im Frühjahr war die US-Wirtschaft noch um 0,6% geschrumpft.

Die Verbraucher gaben im Sommerquartal erneut mehr aus: Ihre Konsumausgaben wuchsen mit 1,7% kräftiger als bislang angenommen. Auch die Investitionen der Unternehmen legten mit 5,1% stärker zu als zunächst geschätzt. Die Exporte schnellten trotz des starken Dollar – der amerikanische Waren anderswo teurer macht – um 15,3% nach oben. Angesichts der noch immer hohen Inflation im Land sind die Konjunkturaussichten jedoch nicht mehr rosig. Die US-Notenbank Federal Reserve stemmt sich mit kräftigen Zinserhöhungen gegen den Anstieg der Verbraucherpreise, die mit 7,7% zuletzt jedoch nicht mehr so stark zulegten wie zuvor. Die Fed könnte daher bei ihrer letzten Sitzung im laufenden Jahr eine etwas weniger aggressive Gangart wählen. Die höheren Zinsen machen Kredite für Investitionen und Konsum teurer, was wiederum die Konjunktur ausbremsen könnte.

US-Firmen schaffen im November deutlich weniger Stellen als gedacht

Die US-Unternehmen haben im November deutlich weniger Arbeitsstellen aufgebaut als erwartet. Unter dem Strich entstanden lediglich 127’000 Jobs, wie der Personaldienstleister ADP am Mittwoch zu seiner Firmenumfrage mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten mit einem Stellenzuwachs im Privatsektor von 200’000 gerechnet.

Am Freitag steht der Arbeitsmarktbericht der Regierung an, der auch Stellen im öffentlichen Dienst mit einbezieht. Ökonomen erwarten für November einen Zuwachs von 200’000 Jobs ausserhalb der Landwirtschaft, nach einem Plus von 261’000 im Oktober.

REUTERS

