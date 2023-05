Es kamen 253’000 neue Jobs ausserhalb der Landwirtschaft hinzu, wie die Regierung in Washington am Freitag mitteilte. Bild: Jordan Vonderhaar/Bloomberg

Einschätzung von Valentin Ade um 15.00 Uhr

Der aktuelle US-Arbeitsmarktbericht gibt keinen Grund zur Vermutung, dass die US-Notenbank Fed alsbald ihren straffen geldpolitischen Kurs korrigieren könnte. Mit 253'000 neu geschaffenen Stellen im April lagen die Zahlen den dreizehnten Monat in Folge über den Erwartungen, die dieses Mal bei 185’000 verortet wurden. Die Arbeitslosigkeit liegt mit 3,4% nahe historischem Tief. In Amerika herrscht Vollbeschäftigung, während immer noch fast zwei Jobs auf jeden Arbeitssuchenden kommen. Das ist Ausdruck des weiterhin grassierenden Personalmangels in den USA, der unter anderem von vielen Frühpensionierungen während der Pandemie und einer reformbedürftigen Zuwanderungspolitik herrührt. Das lässt Arbeitskosten, sprich Löhne, – insbesondere im Dienstleistungssektor – weiter über die Massen steigen und kann so die Inflation weiter hartnäckig über dem Fed-Ziel von 2% halten. Genau deshalb dürfte das Fed den Leitzins, den sie am Mittwoch auf 5% gehoben hat, dort bis Jahresende halten, wie sie es selbst prognostiziert. Zinssenkungen im zweiten Halbjahr, wie der Anleihenmarkt prognostiziert, könnten reines Wunschdenken sein. Das kann sich natürlich schnell ändern, wenn die Turbulenzen in der Bankbranche sich ausweiten und die Einschränkung der Kreditvergabe plötzlich mit Wucht auf die Realwirtschaft durchschlägt. Sollte eine Rezession tatsächlich in der zweiten Jahreshälfte kommen, wie viele Ökonomen das erwarten, dann könnte die Inflation – je nach Schwere des Abschwungs – sich schnell erledigt haben. Der Arbeitsmarkt könnte dann rasch an Stärke verlieren und das Fed tatsächlich noch vor Jahresende wieder zu Zinssenkungen gezwungen sein. Zur Zeit allerdings sieht es nicht danach aus, während der US-Arbeitsmarkt weiter unter Volldampf läuft.