Ukrainekrieg – USA nehmen Schweiz und Banken wegen Russland ins Visier Amerikanische Gesetzgeber und Behörden üben harte Kritik und erheben Forderungen gegenüber dem Land und seinen Geldhäusern. Zwar trägt Bern die Sanktionen gegen das Putin-Regime mit und hat Vermögen eingefroren. Doch Lücken im Geldwäschegesetz bieten Angriffsfläche. Valentin Ade , New York

Für UBS und die übernommene Konkurrentin vom Paradeplatz, Credit Suisse, sind dunkle Wolken aufgezogen. Erneut fordern die US-Behörden Informationen zu Kunden und Mitarbeitern. Bild: Michael Buholzer/Keystone

«Die Schweiz ist ein guter Freund der USA», sagte Senator Ben Cardin am Dienstag an einer Anhörung in Washington. Damit hatte es sich mit den Nettigkeiten. Die Schweiz habe eine «dunkle Seite», indem sie seit Jahrzehnten Hort für «blutige Vermögen» sei, sagte der Co-Vorsitzende der Helsinki-Kommission, ein gemeinsames Gremium von US-Gesetzgebern und -Behörden.