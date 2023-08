Der Wert für den Jobaufbau im Juni wurde nach unten revidiert – und zwar auf 185’000 von ursprünglich gemeldeten 209’000 Stellen. Bild: Jordan Vonderhaar/Bloomberg

Einschätzung von Sylvia Walter von 14.55 Uhr

Die grosse Frage, die im Raum steht, ist, ob das Federal Reserve das Dutzend vollmachen wird oder ob im Juli die vorerst letzte Leitzinserhöhung in diesem Zyklus zu verdauen war. Seit März 2022 haben die US-Notenbanker schon elf Mal den Zins erhöht, auf eine Bandbreite von aktuell 5,25 bis 5,5%. Am 20. September wird die Öffentlichkeit über den weiteren Zinsentscheid informiert. Die Entwicklungen am Jobmarkt und der davon ausgehende Inflationsdruck spielen für die Währungshüter dabei eine Schlüsselrolle.