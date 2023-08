Neue Sanktionen – USA schränken Investitionen in China ein Präsident Joe Biden erlässt eine Standardprüfung für US-Unternehmen, die in gewisse Tech-Gesellschaften im Reich der Mitte investieren wollen. Es sind nicht die ersten Einschränkungen und könnten längst nicht die letzten sein. Valentin Ade , New York

Chinas Machthaber Xi Jinping und US-Präsident Joe Biden trafen sich vergangenen November im Rahmen des G-20-Treffens auf Bali. Seitdem hat sich das Verhältnis arg abgekühlt. Bild: Saul Loeb/AFP

Die USA ziehen die Daumenschrauben gegenüber China weiter an. US-Präsident Joe Biden hat am Mittwoch nach Börsenschluss in New York eine neue staatliche Standardprüfung für gewisse Investitionen in China für US-Unternehmen ab kommendem Jahr erlassen.

Dabei handelt es sich um Investitionen in chinesische Gesellschaften im Bereich Microchips, Quantencomputer und künstliche Intelligenz. Wollen US-Konzerne, insbesondere Private-Equity-Gesellschaften, in solche Unternehmen im Reich der Mitte investieren, werden nun in Zukunft die US-Behörden ein Veto dagegen einlegen können. Ausgenommen sind Anlagen in Aktien chinesischer Unternehmen.

Entwicklung hindern

Bereits hat die US-Regierung den Export einiger sensibler Technologien – insbesondere hochentwickelte Microchips – nach China unterbunden. Die neue Anordnung Bidens soll nun zusätzlich verhindern, dass sich die erwähnten Technologien in China ungehindert entwickeln können und zum Ausbau von Militär und Überwachungsstaat des kommunistischen Regimes in Peking beitragen. Washington fürchtet am Ende selbst zum Ziel zu werden.

Auf der anderen Seite hat der US-Kongress in den vergangen zwei Jahren massive Ausgabengesetze erlassen, die unter anderem für die Ansiedlung von Microchipfabriken in den USA sorgen sollen. Damit will sich das Land von China und Taiwan unabhängig machen. Der demokratische Inselstaat Taiwan, in dem der weltgrösste Chiphersteller TSMC ansässig ist, wird von China als Teil des Landes angesehen. Das Risiko einer Invasion, ähnlich wie Russland es mit der Ukraine praktiziert hat, wird als gegeben angesehen.

Weitere Sanktionen

Experten glauben, dass aus den USA in Zukunft weiterer Sanktionen gegen China folgen könnten. Nicht nur durch das Weissen Haus, denn laut Matt Gertken, Politikstratege bei TS Lomabrd wird «Härte gegenüber China vom US-Wähler seit jeher belohnt». So hat Anfang des Jahres eine neue Parlamentskommission «zum strategischen Wettbewerb zwischen den Vereinigten Staaten und der chinesischen Kommunistischen Partei (KP)» die Arbeit aufgenommen.

Das Gremium prangert die Diktatur der KP unter Machthaber Xi Jinping an und will verschiedene Gesetze auf den Weg bringen. Laut Grace Fan, Politanalystin bei TS Lombard, könnte die Standardprüfung von US-Investitionen in China ausgeweitet werden. Ein entsprechendes Gesetz ist im US-Kongress hängig. Weitere Exportverbote für den Tech-Sektor oder analog zum Chipstopp ein Biotech-Bann könnten ebenso folgen.

Auch Schweizer betroffen

Westliche Unternehmen versuchen sich längst auf das Auseinanderdriften der beiden Mächte einzustellen. Die US-Wagniskapitalgesellschaft Sequoia Capital hat Anfang des Jahres ihr China-Geschäft abgespalten. Weitere Gesellschaften haben dem Vernehmen nach Transaktionen in China verlangsamt oder pausiert. Auch Schweizer Unternehmen haben, wie FuW erfahren hat, bereits reagiert.

Nach Angaben der Rhodium Group erreichten US-Direktinvestitionen in China im vergangenen Jahr mit 8,2 Mrd. $ den niedrigsten Stand seit 20 Jahren. Die amerikanischen Wagniskapitalinvestitionen sanken 2022 mit 1,3 Mrd. $ auf ein Zehnjahrestief. Die Importe aus China in die USA sind gemäss dem US-Handelsdepartement jüngst auf den tiefsten Stand seit 2006 gefallen.

Kommt es zum Treffen?

Das Regime in Peking drückte auf die neuen Einschränkungen seine Enttäuschung aus. Bereits in der Vergangenheit bezeichnete die KP das Vorgehen Washingtons als «Politisierung und Bewaffnung von Handels- und Technologiefragen». Die chinesische Regierung schränkt ihrerseits seit langem bestimmte Aus- und Inlandinvestitionen von Privaten und Unternehmen ein.

Das Reich der Mitte hat seit geraumer Zeit mit schwächer als erwartetem Wachstum zu kämpfen, einer immensen Jugendarbeitslosigkeit und einer schnell alternden Gesellschaft. Zudem erfährt das Land derzeit Deflation – ein Absinken der Preise, das, wenn es anhält, genauso schlimm für eine Volkswirtschaft sein kann wie hohe Inflation.

Das Weisse Haus versuchte am Mittwoch die Wogen auf seinen Entscheid nicht allzu hoch schlagen zu lassen. Man wolle weiterhin eine friedliche Koexistenz und Kooperation mit dem Reich der Mitte pflegen. Die USA setzen sich für ein offenes Investitionsumfeld ein und zielen nur auf einen sehr kleinen Teilsektor, sagte ein Regierungssprecher in einem Telefonat mit Journalisten. Biden wolle sich zudem bald zu Gesprächen mit Xi treffen. Eine Gelegenheit würde der Asien-Pazifik-Gipfel im November in San Francisco bieten.

Valentin Ade ist US-Korrespondent von «Finanz und Wirtschaft». Von New York aus berichtet er über Unternehmen, Märkte und Politik der grössten Volkswirtschaft der Welt. Vor FuW arbeitete der studierte Ökonom im Wirtschaftsressort der «Basler Zeitung» und als Lokaljournalist bei der «Badischen Zeitung» in Rheinfelden. Mehr Infos @valle85

