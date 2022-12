Zum Schutz der nationalen Sicherheit – USA verschärfen Massnahmen gegen chinesische Tech-Konzerne Die USA setzen den chinesischen Speicherchiphersteller YMTC und weitere 21 KI-Konzerne auf die schwarze Liste.

Die USA haben ihre Massnahmen gegen chinesische Hochtechnologie–Konzerne verschärft. Dem Speicherchip-Hersteller YMTC wird untersagt, ohne eine besondere, nur schwer zu beschaffende Lizenz US-Güter zu kaufen, wie am Donnerstag aus dem US-Bundesanzeiger hervorging. Hintergrund ist die Sorge, dass YMTC amerikanische Technologie an Firmen wie Huawei und Hikvision weiterreichen könnte, gegen die bereits Handelsbeschränkungen erlassen wurden. Zusätzlich sollen 21 chinesische Unternehmen aus dem KI-Chipsektor keine Technologie mehr erhalten, die mit Ausrüstung aus den USA hergestellt wurde, egal wo in der Welt diese Maschinen stehen. Betroffen ist auch Cambricon Technologies.

In einer Erklärung des US-Handelsministeriums hiess es, die Regierung in Peking wolle die Trennung zwischen dem militärischen und zivilen Sektor aufheben. Der Schutz der nationalen Sicherheit der USA mache daher ein entschlossenes Handeln erforderlich, um Chinas Zugang zu modernster Technologie zu blockieren. Eine Stellungnahme der betroffenen Konzerne lag zunächst nicht vor. Die chinesische Botschaft in den USA warf der Regierung in Washington «unverhohlene wirtschaftliche Zwangsmassnahmen» im Technologie-Sektor vor. Dies untergrabe die geschäftlichen Beziehungen zwischen amerikanischen und chinesischen Firmen und bedrohe die Stabilität der weltweiten Lieferketten. China hat die USA wegen der Ausfuhrkontrollen für Chips vor der Welthandelsorganisation (WTO) verklagt.

