Für das laufende Geschäftsjahr geht Valiant von einer Steigerung des Konzerngewinns aus. Bild: ZVG/Valiant

Einschätzung von Lea Fäh um 8.30 Uhr

Valiant weiss sich stetig zu steigern. Insbesondere das starke Zinsgeschäft sowie der Erfolg im Handelsgeschäft haben zu einem soliden Jahresergebnis 2022 beigetragen. Die Zinsschritte der Schweizerischen Nationalbank sorgen für deutlich mehr Ertrag im wichtigsten Geschäftsbereich der Retailbank. Mit ihrem Fokus auf den Schweizer Markt profitiert Valiant stark von den steigenden Zinsen und der Nachfrage nach Hypotheken. Doch auch ihr Zinsaufwand erhöht sich. Die lila Bank verrechnet ihren Kunden seit Juli keine Negativzinsen mehr. Sie war eines der ersten Schweizer Institute, die den Ausstieg aus dem Negativzinsregime vollzogen haben. Seit September bezahlt sie ihren Kunden sogar schrittweise mehr Zinsen auf Spar- und Vorsorgekonten. Per 1. Februar erhöht sie den Zins auf dem Sparsortiment bereits zum dritten Mal. Es gelingt der Retailbank trotzdem, die Zinsmarge zu steigern. Auch in den kommenden Quartalen dürften sich die höheren Zinsen unter dem Strich stärker bemerkbar machen als der höhere Zinsaufwand. Valiant hat seit dem Frühjahr 2022 ein Programm zur Steigerung der Rentabilität laufen. Ab 2024 sollen damit jährlich 12 bis 15 Mio. Fr. eingespart werden. Die Ergebnisse liessen bisher auf sich warten, jetzt schlagen sie endlich auf den Zahlenkranz durch. Bleibt ein konjunktureller Abschwung aus und schenkt das Sparprogramm weiter ein, ist Valiant im neuen Zinsumfeld gut aufgestellt. Für das laufende Jahr stellt Valiant mehr Gewinn in Aussicht. Die Dividende soll stabil bei fünf Franken je Aktie gehalten werden. Die Aktien haben sich von ihrem Rückschlag im Sommer 2022 erholt. Für die Titel spricht ihre Dividendenrendite von rund 5% und ihre günstige Bewertung. Sie handeln unter ihrem Buchwert. Dazu kommt ein geschätztes Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2023 von 13. FuW bewertet die Titel mit «Halten».