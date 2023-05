Quartalszahlen – Valiant verdient deutlich mehr Die Bank steigert das operative Ergebnis im ersten Quartal um 29,9%. Stark entwickelt hat sich unter anderem das wichtige Zinsgeschäft.

Die geografische Expansion verläuft laut Valiant planmässig. Bild: ZVG/Valiant

Die Bank Valiant ist im ersten Quartal 2023 auf Wachstumskurs geblieben und hat die Gewinnzahlen deutlich gesteigert. Sie sieht sich zudem mit ihrer Strategie auf Kurs und will ihre geografische Expansion «vom Genfersee zum Bodensee» bis Ende des Jahres abschliessen.



Das operative Ergebnis der Bank stieg in den ersten drei Monaten um 29,9% auf 44,6 Mio. Fr., wie Valiant am Donnerstag mitteilte.



Wegen einer Erhöhung der Reserven für allgemeine Bankrisiken erhöhte sich unter dem Strich der Reingewinn mit einem Plus von 7,8% auf 29,7 Mio. Fr. allerdings weniger deutlich.

Starkes Zinsengeschäft

Insgesamt erzielte die Bank einen Geschäftsertrag von 121,6 Mio. Fr., was einem Anstieg um 12,9% entsprach. Stark entwickelte sich nicht zuletzt das wichtige Zinsengeschäft (Netto-Erfolg +10,1% auf 90,8 Mio.), wo die Bank von gestiegenen Kundenausleihungen profitieren konnte. Valiant habe sich aber auch auf das Umfeld mit steigenden Zinsen durch «aktives Bilanzstrukturmanagement» gut vorbereitet, heisst es.



Dagegen nahm der Ertrag aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft nur leicht zu (+1,6% auf 18,9 Mio.). Im Anlagegeschäft habe sich die Volatilität an den Finanzmärkten widergespiegelt, entsprechend ging der Kommissionsertrag aus dem Wertschriften- und Anlagegeschäft zurück, heisst es. Im Handelsgeschäft (+188% auf 10,6 Mio.) konnte die Bank von gesteigerten Erträgen mit Devisentermingeschäften profitieren.



Gleichzeitig erhöhte sich auch der Geschäftsaufwand mit einem Anstieg von 5,9% auf 71,8 Mio. Fr. deutlich. Die Zunahme sei aufgrund der Investitionen in die Digitalisierung und in die Expansion planmässig erfolgt, heisst es.

Mehr Kundengelder

Die Kundenausleihungen stiegen um 1,3% auf neu 29 Mrd. Fr. Dabei entwickelten sich die Hypothekarforderungen mit einem Anstieg von 1,4% seit Ende 2022 etwas schneller. Die Kundengelder kletterten erstmals über 23 Mrd. (+2,3% auf 23,1 Mrd.). Zum Anstieg hätten das mit einem «Vorzugssatz» verzinste Sparkonto Plus wie auch die Einlagen auf weitere Konten beigetragen.



Planmässig verlaufe derweil die geografische Expansion: Von den geplanten 14 Geschäftsstellen hat Valiant deren elf eröffnet. Ab Juni 2023 sollen die Türen der Valiant-Filiale in Schaffhausen öffnen, womit die Bank in 15 Schweizer Kantonen vertreten sei. Bis Ende 2023 sollen noch die Standorte Zürich-Altstetten und Muttenz folgen, womit die Expansion abgeschlossen sei.

Sparprogramm spürbar

Gleichzeitig führt die Bank ihr Programm zur Erhöhung der Rentabilität weiter. Um die Zielsetzung der Kostenreduktion ab 2024 von jährlich 12 bis 15 Mio. Fr. zu erreichen, will Valiant im gesamten Unternehmen über alle Bereiche Spar- und Optimierungsmassnahmen umsetzen. Der Effekt aus dem Programm werde 2023 deutlicher spürbar, stellt die Bank in Aussicht.



Für das Gesamtjahr 2023 geht Valiant weiterhin von einem höheren Konzerngewinn aus.

AWP

