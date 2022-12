Expansion – Valora darf Tankstellen-Shops übernehmen Die Detailhändlerin bekommt von der Weko grünes Licht für die Übernahme von siebzig Shops des Tankstellenbetreibers Oel-Pool.

Bis Ende 2023 werde Valora nun ihre Präsenz an Schweizer Tankstellen auf über 170 Stores erhöhen. Bild: Christian Beutler/Keystone

Valora kann wie geplant über 70 Shops des Tankstellenbetreibers Oel-Pool übernehmen und damit ihr Verkaufsstellennetz ausbauen. Die Wettbewerbskommission (Weko) hat der Übernahme ohne Auflagen zugestimmt, wie Valora am Mittwochabend mitteilte.



Valora werde den Betrieb der Tankstellen-Shops über die kommenden Monate gestaffelt aufnehmen, heisst es in der Mitteilung. Die Läden befinden sich an BP-Tankstellen in der der West-, Nordwest- und Ostschweiz. Sie würden sukzessive in «Avec»-Stores mit umfassendem Convenience-Sortiment umgewandelt. Das Unternehmen hatte die Vereinbarung mit Oel-Pool im Juni dieses Jahres bekanntgegeben. Zu finanziellen Details wurden keine Angaben gemacht.



Bereits im Sommer 2021 hatte Valora die Übernahme von 39 Aperto-Läden von Moveri, der Treibstoffgesellschaft von Oel-Pool, vermeldet. Diese Läden wurden im laufenden Jahr ins Avec-Verkaufsstellennetz überführt, heisst es. Bis Ende 2023 werde Valora nun ihre Präsenz an Schweizer Tankstellen auf über 170 Stores erhöhen. Im Tankstellengeschäft erwartet der Detailhändler nun mittelfristig einen Umsatz von über 300 Millionen Franken pro Jahr zu erreichen.



Dank der Zusammenarbeit mit den Tankstellenbetreibern und den laufenden Umwandlungen von k kiosk Verkaufsstellen in «Avec»-Stores wachse das gesamte «Avec»-Verkaufsstellennetz in der Schweiz bis Ende 2023 auf rund 370 Verkaufsstellen, heisst es weiter. «Avec» werde damit zur verkaufsstellenstärksten Convenience-Anbieterin in der Schweiz.

AWP

