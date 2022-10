Endergebnis des Kaufangebots – Valora-Verkauf in der Schlussphase Die Übernahme des Schweizer Kioskunternehmens durch den mexikanischen Konzern dürfte am 7. Oktober endgültig unter Dach und Fach sein.

Femsa beabsichtigt, die Valora-Aktien von der Schweizer Börse zu dekotieren. Bild: Christian Beutler/Keystone

Der Verkauf des Kiosk-Konzern Valora an den mexikanischen Nahrungsmittelriesen Femsa dürfte bald Tatsache sein. Die provisorischen Zahlen zum Endergebnis des Kaufangebots vom 5. Juli wurden (heute) Mittwoch bestätigt.



Demnach wurden Femsa gut 4,2 Mio. Valora-Aktien angedient. Insgesamt beläuft sich die Beteiligung von Femsa damit auf gut 4,25 Mio. Aktien, was auch gemäss definitivem Endergebnis einem Anteil von 96,87 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals und der Stimmrechte von Valora entspricht.



Der Deal dürfte damit endgültig am 7. Oktober unter Dach und Fach sein. Danach beabsichtigt Femsa bekanntlich, ein Squeeze-out-Verfahren einzuleiten und die Valora-Aktien von der Schweizer Börse zu dekotieren.

AWP

