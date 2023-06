FuW-Aktienportfolios – Value-Portfolio – das sichere Das Value-Portfolio strebt mit unterbewerteten Aktien ein besseres Risiko-Rendite-Profil an als die gängigen Börsenindizes. Adrian Blum

Das Value-Portfolio von «Finanz und Wirtschaft» hat eine beachtliche Historie vorzuweisen. Es ist ­bereits vor rund fünfzehn ­Jahren gestartet. Die damalige Finanzkrise hatte den ­Value-Ansatz verstärkt in den Fokus der Investoren gerückt. Zunächst wurde das Value-Portfolio nur simuliert, Anleger konnten die Investments nachbilden. Seit Sommer 2019 können sie direkt ins ­Value-Portfolio investieren.

Wie bei den anderen Portfolios von FuW geht das über ein Anlage­zertifikat, das an der Börse gehandelt wird und ­gemeinsam von «Finanz und Wirtschaft» und ­Leonteq als Emittentin angeboten wird. Nun kommt ein weiteres Anlageprodukt hinzu, dessen Anlage­vermögen mit einem Pfand bei der Schweizer Börse gesichert ist.

Wie der Name des Value-Portfolios sagt, kon­zentriert es sich auf das Value Investing. In ­Finanzkreisen wird dieser Ansatz gerne komprimiert auf eine Handlungsanweisung: «Kaufe 1 $ zum Preis von 66 Cent.» Die Idee wurde begründet von Benjamin Graham (1894–1976), Professor an der Columbia Business School sowie Autor der Standardwerke «Security Analysis» und ­«The ­Intelligent Investor».

Graham empfahl Anlegern, durch die Analyse von Bilanz, abdiskontierter künftiger Cashflows sowie branchenüblicher Übernahmepreise den inneren Wert (Intrinsic Value) eines Unternehmens zu errechnen – und zu kaufen, wenn der Aktienkurs markant unter dem ­inneren Wert liegt. Der berühmteste Schüler Grahams – und heutige Galionsfigur des Value ­Investing – ist Warren Buffett. Die Suche nach unterbewerteten ­Valoren bringt es mit sich, dass oft in Titel investiert wird, die gerade nicht oder kaum in der Gunst der ­breiten Investorenschaft stehen, und dass ­gekauft wird, wenn alle anderen verkaufen.

Das Value-Portfolio von FuW verfolgt also den Zweck, über Investitionen in unterbewertete Aktien ein besseres Risiko- und Renditeprofil als die Börsenindizes SMI, S&P 500 und Stoxx Europe 50 zu erreichen – jeweils auf Total-Return-Basis mit re­investierten Dividenden. Aufgenommen werden Aktien mit Schwerpunkt Europa, inklusive Schweiz, und Nordamerika. Es umfasst auch Dividendenpapiere, die als unterbewertet erachtet werden – im Branchenvergleich, gemessen an der eigenen Historie (unter Berücksichtigung der Risikosituation). Die Performance ist erfreulich (vgl. Grafik).

Die Einzelwerte werden anhand eines eigenen, ­aufwendigen Ansatzes ausgewählt, der Funda­mentalanalyse mit datenbankbasierter Analyse kombiniert. Über die Zusammensetzung des ­Portfolios entscheidet ein kleines Team aus der FuW-Redaktion. Anpassungen finden viertel­jährlich statt, und in diesem Rhythmus legt ­«Finanz und Wirtschaft» Rechenschaft über die ­Entwicklung des Portfolios ab.

Adrian Blum ist seit April 2019 stellvertretender Chefredaktor der «Finanz und Wirtschaft». Zu Beginn seiner Arbeit bei der FuW schrieb er vor allem über deutsche Unternehmen und den Finanzplatz Frankfurt und war auch mehrere Jahre Korrespondent in der Main-Metropole. Später leitete er das FuW-Ressort Unternehmen. Mehr Infos

