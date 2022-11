Quartalszahlen – Varia US Properties macht mehr Gewinn Die US-Wohnimmobilien-Spezialistin steigert die Mieteinnahmen kräftig. Beim Ausblick gibt sie sich aber vorsichtig.

Die Mieteinnahmen sind in den ersten neun Monaten des Jahres um fast ein Fünftel (+19%) auf 93,5 Mio. $ gestiegen. Getty Images

Die auf US-Wohnimmobilien spezialisierte Varia US Properties hat in den ersten neun Monaten 2022 mehr verdient. Die Mieteinnahmen sind kräftig gestiegen. Für den Rest des Jahres zeigt sich die Gesellschaft eher etwas zurückhaltend.

Die Mieteinnahmen stiegen in den ersten neun Monaten des Jahres um fast ein Fünftel (+19%) auf 93,5 Mio. $, wie die auf US-Mehrfamilienhäuser für mittlere bis untere Einkommen in der peripheren Lage von Grossagglomerationen fokussierte Immobiliengesellschaft am Donnerstag mitteilt. Der realisierte Gesamtertrag nahm um 18% auf 147,6 Mio. $ zu.

Das Betriebsergebnis (Ebitda) belief sich auf 71,0 Mio. $. Dies entspricht einer Zunahme um 11%, wie Varia US weiter mitteilt. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 163,9 Mio. $ – ein Plus von 64%. Dies sei vor allem auf einen weiteren Anstieg des Portfoliowertes zurückzuführen.

Die durchschnittliche Vermietungsquote lag mit 92,7% hingegen tiefer (Ende 2021: 94,6%). Der Rückgang erklärt sich laut Varia US unter anderem mit vermehrten Renovierungsarbeiten. Der Wert des Gesamtportfolios verzeichnete einen Anstieg auf 1,65 Mrd. gegenüber 1,41 Mrd. Ende 2021.

Vorsichtiger Ausblick

Die Märkte seien wegen der hohen Inflationsraten und den rasch steigenden Zinsen herausfordernd, heisst es. Aber die Balance zwischen Angebot und Nachfrage entwickle sich zu Gunsten von Varia US. Denn die steigenden Zinssätze machten das Mieten attraktiver als den Kauf von Immobilien. Zudem erhöhten Inflation, Lieferkettenproblemen und die aktuelle Zinsentwicklung die Schwierigkeiten der Bautätigkeit. Dies unterstütze den Mietsektor zusätzlich.

Mit Blick auf das Gesamtjahr 2022 erwartet der Verwaltungsrat eine Fortsetzung der Verlangsamung des Anstiegs des Netto-Betriebsergebnisses sowie einen weiteren Anstieg der Kapitalisierungszinssätze, was sich auf den Portfoliowert auswirken dürfte.

Die Bewertungen dürften sich aber trotz der anhaltenden Schwierigkeiten auf dem Markt stabilisieren. Varia US erwartet, dass sich die Zinssätze im zweiten Quartal 2023 voraussichtlich stabilisieren und dann eine Erholung des Marktes einsetzt.

