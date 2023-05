Quartalszahlen – Varia US Properties rutscht in die roten Zahlen Das auf US-Wohnimmobilien spezialisierte Unternehmen verzeichnet im ersten Quartal einen Verlust durch tiefere Bewertungen. Die definitiven Zahlen werden Ende Mai veröffentlicht.

Insgesamt zeigt sich der Verwaltungsrat aber nach wie vor «sehr zufrieden» mit Blick auf die operative Geschäftsentwicklung, heisst es weiter. Bild: str/Keystone

Die auf US-Wohnimmobilien spezialisierte Varia US Properties ist im ersten Quartal 2023 trotz einer soliden operativen Entwicklung in die roten Zahlen gerutscht. Grund hierfür waren Bewertungsverluste.



Die Mieteinnahmen stiegen in der Periode von Januar bis März gemäss vorläufigen Zahlen um 10,3% auf 34,1 Mio. $, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Der Ebitda kletterte sogar um 20,7% auf 18,1 Mio. Unterm Strich sorgten allerdings Bewertungsverluste für einen Fehlbetrag von rund 34 Mio. nach einem Gewinn von 101 Mio. $ im Vorjahr.



Der Wert des Portfolios per 31. März sank auf rund 1,66 Mrd. $ verglichen mit 1,70 Mrd. per Jahresende. Durch höhere Schuldenkosten sanken die Funds From Operations (FFO) auf rund 4,9 Mio. nach 6,8 Mio. im Vorjahr.



Insgesamt zeigt sich der Verwaltungsrat aber nach wie vor «sehr zufrieden» mit Blick auf die operative Geschäftsentwicklung, heisst es weiter. Die Dividendenzahlungen würden zu den festgelegten vierteljährlichen Zahlungsterminen erfolgen, heisst es.



Die endgültigen Zahlen werden am 24. Mai vorgelegt.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.