Schuldenabbau – Varia US Properties verkauft Liegenschaften Das auf US-Wohnimmobilien spezialisierte Unternehmen hat sein Liegenschaftenportfolio verkleinert und nicht strategische Immobilien für rund 200 Mio. $ veräussert.

Weitere Details will Varia am 31. August bei der Halbjahrespublikation bekannt gegeben. Bild: Michael Duva/Getty Images

Der in den USA tätige Schweizer Immobilienentwickler Varia US Properties hat ein Liegenschaftenportfolio verkleinert. Im Verlauf des zweiten Quartals seien insgesamt acht nicht-strategische Objekte abgestossen worden, teilte die Gruppe am Dienstag mit. Mit dem zugeflossenen Geld wurde die Verschuldung abgebaut.



Der Verkauf der Liegenschaften sei zu einem Gesamtpreis von 200 Mio. $ erfolgt, heisst es weiter. Trotz des anhaltenden Drucks auf die Bewertung der Immobilien habe Varia die Liegenschaften zu einem Preis verkauft, welcher um oder gar über der jeweiligen letzten Bewertung liege, so die Mitteilung.



Im Rahmen der durchgeführten Transaktionen errechnet sich den Angaben zufolge eine durchschnittliche interne Bruttorendite (IRR) von 20,2% sowie ein durchschnittlicher Bruttomultiple auf das investierte Kapital (Multiple on Invested Capital - MOIC) von 2,05. Weitere Details will Varia am 31. August bei der Halbjahrespublikation bekannt gegeben.



Den grössten Teil des erhaltenen Geldes setzte die Gruppe nach Hypothekenrückzahlungen und der Bezahlung der Verkaufskosten zur Stärkung der Rücklagen für künftige Investitionen und die Rückzahlung von Verbindlichkeiten ein. Der noch verbleibende Erlös stehe dem Unternehmen für noch nicht bekannte Zwecke zur Verfügung, heisst es.



Varia halte mit den realisierten Verkäufen an der Strategie fest, nicht-strategisch Liegenschaften abzustossen und so die Qualität des Portfolios zu verbessern. Ende Juni setzt sich das Immobilienportfolio von Varia US noch aus 33 Liegenschaften mit insgesamt 9170 Wohnungen zusammen.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.