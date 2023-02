Michael Allison stiess 2018 zu VAT und übernahm im Frühjahr desselben Jahres die Aufgabe als CEO. Bild: ZVG/VAT Group

Einschätzung von Christian Braun um 8.15 Uhr

Die Meldung vom Rücktritt des VAT-CEO kommt früher als erwartet. Doch irgendwann musste sie kommen, so bedauerlich sie auch sein mag. Michael Allison wird im laufenden Jahr 61. Gedanken an eine Nachfolge sind also nicht ganz fremd. Dass er das Ruder des hervorragend aufgestellten Halbleiterzulieferers schon Ende dieses Jahres übergeben will, um «ein neues Kapitel für mich und meine Familie aufzuschlagen», überrascht aber trotzdem, zumindest im ersten Moment. Im zweiten wächst dann die Einsicht: So schlecht ist der Zeitpunkt gar nicht gewählt. Bis Ende dieses Jahres sollte der Investitionszyklus im Halbleitermarkt wieder an Schwung gewinnen und in eine neue Wachstumsphase eintreten. Sie mit einem neuen CEO in Angriff zu nehmen, passt ganz gut. Allison selbst wird die laufende Abkühlung noch selbst handhaben und den Zyklus somit abschliessen. Auch das ist gut, es ist nicht seine erste «Marktberuhigung». Zudem lässt die frühe Ankündigung den Verantwortlichen Zeit, sich intensiv mit einer Nachfolgelösung zu befassen. Das ist ein klares Plus. Die Leistung des sympathischen Schotten kann man nicht genug hervorheben. Zu Recht dankt ihm Verwaltungsratspräsident Martin Komischke in der Mitteilung für «seinen grossen Beitrag zum Erfolg des Unternehmens in den letzten fünf Jahren». Ohne ein gutes Team im Rücken wäre dieser Erfolg allerdings auch nicht möglich gewesen. Auf ein solches wird VAT auch in Zukunft bauen können. So bleibt als Fazit: Es ist ein Jammer, dass Michael Allison schon geht, aber die Zuversicht für VAT schwindet deswegen nicht, umso weniger, als sich Allison für «einen geordneten Übergang» einsetzen wird. VAT wird Anfang nächsten Jahres in eine neue Phase eintreten und das Beste daraus machen.