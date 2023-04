Für das Gesamtjahr erwartet VAT unverändert weniger Umsatz, Ebitda, Ebitda-Marge, Nettogewinn und freien Cashflow. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Ersteinschätzung von Christian Braun um 8 Uhr

Der Abschwung im Investitionszyklus der Halbleiterindustrie fällt definitiv heftig aus – und der Branchenzulieferer VAT bekommt das zu spüren. Der Rückgang der Ausgaben für Investitionsgüter hat eine scharfe Korrektur der Nachfrage und der Lagerbestände bewirkt. Der marktdominierende Hersteller von Vakuumventilen geht davon aus, dass dies im ganzen ersten Halbjahr so bleiben wird. Doch das heutige Trading Update enthält auch Ermutigendes: Für die zweite Jahreshälfte geht das Unternehmen von einem allmählichen Anstieg des Auftragseingangs aus. Ausserdem sollen das Service- und Umrüstgeschäft sowie das Geschäft bei industriellen Anwendungen mit anhaltendem Wachstum stützen. Auch der nach wie vor hohe Auftragsbestand wird dämpfend wirken – und nimmt so dem Einbruch bei den Bestellungen den Schrecken. Er ist im Berichtsquartal erheblich stärker ausgefallen als erwartet. Dank des hohen Arbeitsvorrats ist dagegen der Umsatz weniger gesunken als vorausgesagt. Auch die Prognose für das zweite Quartal sieht besser aus, als der Auftragseingang es befürchten lässt. VAT passt die Betriebskosten laufend an das Geschäftsvolumen an. Das kann sie dank ihrer flexiblen Aufstellung sehr gut. Dennoch sieht sie die Ebitda-Marge des Gesamtjahres eher am unteren Rand des Zielbands von 32 bis 37%. An Investitionen wird nicht gespart. Im Gegenteil, der Fokus liege weiter auf Innovation und Kapazitätserweiterung – als Vorbereitung auf den nächsten Zyklus. Die FuW-Gewinnschätzung für das laufende Jahr muss aufgrund der Margenaussage voraussichtlich gesenkt werden.