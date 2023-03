VAT hat das günstige Marktumfeld der vergangenen drei Jahre optimal genutzt und ist für die vorübergehende Marktabschwächung im laufenden Jahr bestens gerüstet. Bild: ZVG/VAT Group

Einschätzung von Christian Braun um 7.10 Uhr

Gross überraschen kann der heute publizierte Jahresabschluss von VAT nicht mehr. Der weltweit dominierende Hersteller von Vakuumventilen, vor allem für die Halbleiterproduktion, hat bereits am 12. Januar diverse vorläufige Zahlen zum Gesamtjahr und zum vierten Quartal veröffentlich. Das Versprechen neuer Rekorde mit deutlichen Steigerungsraten wurde eingehalten. Der heute nachgereichte Rest, darunter ein über Erwarten hoher Gewinn, und das Resultat der einzelnen Sparten werden mit anerkennendem Kopfnicken registriert, der Dividendenvorschlag (+14%) wird vermerkt und die erwartungsgemäss robuste Bilanz als weiteres Qualitätsmerkmal abgespeichert. Was heute wirklich interessiert, ist der Ausblick. Der Investitionszyklus der Halbleiterindustrie hat sein Hoch überschritten. Der Abschwung ist da, und er scheint ziemlich abrupt auszufallen. Bereits im Schlussquartal 2022 hinterliess er deutliche Spuren. Für das Auftaktquartal 2023, es endet bereits in vier Wochen, stellt das Management nun zwischen 210 und 230 Mio. Fr. Umsatz in Aussicht. Zum Vergleich: In den drei Monate davor wurden noch 290 Mio. Fr. eingenommen, nachdem 285 bis 315 Mio. Fr. prognostiziert worden waren. Im dritten Quartal 2022 waren es gar 306 Mio. Schon im Januar hiess es von VAT, man erwarte 2023 einen schwächeren Geschäftsverlauf. Eine genauere Quantifizierung der vorübergehenden Marktabschwächung ist aufgrund der beschränkten Sichtweite allerdings kaum möglich. Das Unternehmen belässt es bei der Aussage, Umsatz, Ebitda, Ebitda-Marge, Gewinn und freier Cashflow würden unter den Werten von 2022 zu liegen kommen. Die Marge soll jedoch im Zielband von 32 bis 37% bleiben. Zudem wirkt das Servicegeschäft stabilisierend, ebenso der Bereich Advanced Industrials, der weiter wachsen soll. Schwankungen im Investitionszyklus sind in der Halbleiterindustrie normal. Deren Wachstumstreiber sind denn auch rundum intakt. Dementsprechend rechnet das Management für 2024 mit einer Rückkehr zu Wachstum. Die Anfang Dezember ausgegebenen Finanzziele für 2027 haben weiter Bestand: zwischen 1,8 und 2,2 Mrd. Fr. Umsatz und auf dem Weg dahin Ebitda-Margen von 32 bis 37%, eine Free-Cashflow-Generierung von 60 bis 65% des Ebitda sowie eine Rendite auf das investierte Kapital von mehr als 45%. Zudem sollen bis zu 100% des freien Cashflows als Dividende ausgeschüttet werden. Das lässt sich sehen und zeigt: Auf der anderen Seite des Tals gibt es viel Licht. Auch für die Aktien.