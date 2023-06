VAT begründet die Kurzarbeit mit dem derzeitigen zyklischen Abschwung der Halbleiterindustrie. Bild: ZVG/VAT

Einschätzung von Christian Braun um 9.40 Uhr

Die Nachricht von VAT, für 650 Angestellte in der Produktion am Standort Haag im Kanton St. Gallen Kurzarbeit einzuführen, ist an der Börse schlecht angekommen. Der Kurs hat im frühen Handel merklich nachgegeben. Der Grund dafür dürfte aber weniger der Sachverhalt an sich sein. Das Einführen von Kurzarbeit ist im Abschwung des Investitionszyklus der Halbleiterindustrie geübte Praxis, um im Aufschwung mit den bewährten Kräften schnell auf das Anziehen der Nachfrage reagieren zu können.