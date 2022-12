Langfristige Finanzierung – VAT schliesst Refinanzierung erfolgreich ab Der Technologiekonzern hat mit einem Bankenkonsortium eine fünfjährige Kreditfazilität über 250 Mio. Fr. unterzeichnet. Zudem hat er eine zweijährige Kreditfazilität in Höhe von 200 Mio. Fr. abgeschlossen.

VAT ist der dominierende Anbieter im Markt für Vakuumventile. Bild: ZVG / VAT Group

VAT die langfristige Finanzierung des Unternehmens sichergestellt. Neue Kreditlinien ersetzen Vereinbarungen, die 2023 auslaufen.

Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, wurde mit einem Bankenkonsortium eine fünfjährige Kreditfazilität über 250 Mio. Fr. unterzeichnet. Diese kann um zwei Jahre verlängert werden und ersetzt eine bestehende Kreditlinie über 300 Mio. $.

Darüber hinaus schloss die VAT eine zweijährige Kreditfazilität in Höhe von 200 Mio. Fr. ab. Diese könne bei Fälligkeit einer Anleihe in gleicher Höhe im Mai 2023 in Anspruch genommen werden. Diese Tranche habe eine Verlängerungsoption von einem Jahr.

AWP

