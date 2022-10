Im dritten Quartal setzte VAT 305,5 Mio. Fr. um, 33,2% mehr als in der Vorjahresperiode, wie sie am Donnerstag mitgeteilt hat. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Ersteinschätzung von Christian Braun um 7.45 Uhr

VAT übertrifft mit dem heutigen Trading Update zum dritten Quartal die Erwartungen zum Umsatz klar; mit dem Auftragseingang erfüllt er sie. Der Hersteller von Vakuumventilen, wie sie vor allem in der Chipproduktion benötigt werden, spricht von anhaltenden Investitionen des Halbleitersektors in Technologien der nächsten Generation; auf diesem Gebiet ist er klar führend. VAT leistet unverändert hervorragende Arbeit, wie unter anderem die gewonnenen Ausschreibungen für Entwicklungsaufträge, aber auch die für das Gesamtjahr in Aussicht gestellte Ebitda-Marge und das angedeutete hohe Cashflow-Niveau belegen. Der Ausblick für das Schlussquartal ist ebenfalls gut; es wird eine «positive Dynamik» erwartet. Umgekehrt bestätigt VAT aber auch gewisse Tendenzen bzw. Befürchtungen zum Investitionszyklus in der Halbleiterindustrie: Der Höhepunkt scheint überschritten zu sein. Der Auftragseingang liegt zwar noch über dem der Vorjahresperiode, im Vergleich zum Vorquartal ist er aber spürbar schwächer. Zudem schreibt die Gesellschaft mit Blick auf den Halbleitermarkt, für 2023 werde eine «moderate» Abschwächung erwartet. Damit war ursprünglich eher für 2024 gerechnet worden, in jüngerer Zeit haben sich die Anzeichen aber verdichtet, dass die Delle im langfristigen Aufwärtstrend früher eintreten könnte. Was für den Markt gilt, muss aber nicht zwingend auch für VAT gelten. Doch auch da dürfte der Schwung merklich nachlassen – wenn auch nicht unbedingt in dem Masse, wie der Aktienkurs es suggeriert.