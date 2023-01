Einschätzung zu den vorläufigen Zahlen – VAT rechnet mit schwächerem Geschäftsverlauf Nach dem Rekordjahr 2022 sieht es beim Vakuumventilhersteller für das kommende Jahr nicht so rosig aus. Das liegt vor allem am Abschwung im Investitionszyklus der Chipindustrie. Christian Braun

Den detaillierten Ausblick für 2023 wird VAT mit der Veröffentlichung der endgültigen Jahreszahlen am 2. März vorlegen. Bild: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE

Einschätzung von Christian Braun um 8.50 Uhr

Jetzt ist er klar sichtbar, der Abschwung im Investitionszyklus der Halbleiterindustrie. Er hat sich schon länger abgezeichnet und ist nun auch bei VAT angekommen. Dementsprechend fällt die heutige Ad-hoc-Meldung des weltweit dominierenden Herstellers von Vakuumventilen zwiespältig aus. Auf der einen Seite kann er anhand ungeprüfter vorläufiger Zahlen die für 2022 in Aussicht gestellten Rekorde in Umsatz, Ebitda (Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisation) und freiem Cashflow bestätigen, ebenso die «deutlichen Steigerungsraten» – sie sind durchweg zweistellig ausgefallen. Erfüllt wurde ausserdem die Prognose einer weiteren Erhöhung der Ebitda-Marge: Nach 34,2% im Jahr 2021 ist für das vergangene Jahr weiterhin von «circa 35%» die Rede. All das zu erreichen, war eine grossartige Leistung. Doch das vierte Quartal ernüchtert einigermassen. Der Rückgang im Auftragseingang – 20% zum Vorquartalswert, 43% zum «ausserordentlich starken» Vorjahreswert – fällt happig aus. Höher als ausgenommen. In dieses Bild einer recht abrupten Abbremsung passt, dass der Umsatz des Schlussquartals mit 290 Mio. Fr. nur den unteren Bereich der Prognose von 285 bis 315 Mio. Fr. erreicht hat. Zur deutlichen Abschwächung des Marktumfelds beigetragen haben ausser der branchenzyklischen Komponente offensichtlich auch die Anfang Oktober eingeführten US-Sanktionen gegen China in der Belieferung mit Chips sowie mit Chipfertigungsanlagen. Davon betroffen sind auch wichtige VAT-Kunden. Diese Sanktionen haben in der Branche einige Verunsicherung ausgelöst, zumal unklar war, in welchem Bereich zwischen hart und weich die Sanktionen umgesetzt werden. Diese Verunsicherung hat das Bestellungsaufkommen im vierten Quartal womöglich zusätzlich gebremst. So oder so: Die Handelsbeschränkungen zwischen den USA und China werden 2023 voraussichtlich anhalten, schreibt VAT. Zusammen mit dem Abschwung im Investitionszyklus und «anhaltenden Herausforderungen in der Lieferkette» werde deshalb für 2023 ein schwächerer Geschäftsverlauf erwartet. Mehr dazu wird zur Publikation des vollständigen Jahresabschlusses am 2. März gesagt. Ungeachtet der vorübergehenden Schwäche wird VAT dann auch die am Kapitalmarkttag von Anfang Dezember ausgegebenen Finanzziele für 2027 bestätigen: zwischen 1,8 und 2,2 Mrd. Fr. Umsatz, auf dem Weg dahin Margen von 32 bis 37%, eine Free-Cashflow-Generierung von 60 bis 65% des Ebitda sowie eine Rendite auf das investierte Kapital von mehr als 45%. Ausserdem sollen bis zu 100% des freien Cashflows als Dividende ausgeschüttet werden. Das lässt sich sehen und verdeutlicht die vielversprechenden Branchenaussichten über den zyklischen Abschwung hinaus. Dennoch muss die FuW-Gewinnschätzung für 2023 voraussichtlich gesenkt werden. Im Aktienkurs ist ein Abschwung bereits eingepreist. Doch sollte sich der Eindruck verfestigen, dass er grösser ausfällt als angenommen, dürfte das nochmals schaden. Das greift das Fundament der Kaufempfehlung an. Auf Zwölfmonatssicht wird fürs Erste jedoch daran festgehalten.