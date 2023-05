Es ist eine Konstante in der Schweizer Wirtschaftspolitik: die Diskussion um Wachstum, Zuwanderung und Produktivität. Auch im Wahljahr 2023 flammt die Debatte auf. Kritiker taxieren das Wirtschaftswachstum der vergangenen Jahre als trügerisch, da es nur «extensiv» in die Breite stattfinde und nicht auf verbesserter Produktivität beruhe. Dabei schwingt eine Missbilligung der Zuwanderungspolitik mit.

Doch ist das Wachstum für die ansässige Bevölkerung ein Nullsummenspiel? Stagniert das Wohlstandsniveau, weil der laufend grösser werdende Kuchen auf immer mehr Köpfe aufgeteilt werden muss?

Ein Blick in die offiziellen Statistiken zeigt: Zwischen 2002 (Inkrafttreten Bilaterale) und 2021 stieg das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) 41%. In der gleichen Periode stieg die Wohnbevölkerung 19%. Das Pro-Kopf-BIP wuchs deshalb nur rund halb so rasch wie das BIP. Parallel zur Bevölkerung nahm das insgesamt geleistete Arbeitsvolumen 18% zu. Folglich stellt weniger als die Hälfte des BIP-Wachstums der vergangenen zwei Jahrzehnte effektiv eine Mengenausweitung dar.

«Wir benötigen immer weniger Arbeitsstunden, um die gleiche Menge Güter und Dienstleistungen herzustellen.»

Der grössere Teil basiert auf Produktivitätsfortschritt. Wir benötigen – ressourcenschonend – fortlaufend weniger Arbeitsstunden, um die gleiche Menge Güter und Dienstleistungen herzustellen. Weitet man die Analyse bis Anfang der 1990er-Jahre aus, gehen sogar bis zu drei Viertel des Wachstums auf das Konto der höheren Arbeitsproduktivität. Dies ist von grosser Bedeutung, weil der Produktivitätsfortschritt langfristig über Löhne und Wohlstand entscheidet.

Im internationalen Vergleich lassen sich die Wachstumsraten durchaus sehen. Unter vergleichbaren Hocheinkommensländern musste sich die Schweiz seit 2002 nur gegen Schweden und die USA wirklich geschlagen geben.

Das Pro-Kopf-BIP wächst überdies auf hohem Niveau, was hinsichtlich Konvergenzprozessen relevant ist: Volkswirtschaften mit bereits hoher Wirtschaftsleistung und Produktivität wachsen tendenziell langsamer als Länder mit niedrigerem Ausgangsniveau. Wenn die Schweiz heute 1% wächst, ist das jedoch aufgrund des Basiseffekts in Franken ausgedrückt fast doppelt so viel wie 1% Wachstum in Italien. Mit ein Grund, warum die Schweiz ihre Position als «Wohlstandsinsel» erfolgreich behaupten kann.

Klumpenrisiken auf Branchenebene

Betrachtet man das Wachstum der vergangenen zwei Jahrzehnte etwas genauer, lassen sich fünf Trends ausmachen. Das Pro-Kopf-Einkommen, erstens, stieg im Gleichschritt mit der Arbeitsproduktivität (jährlich rund 1%), während der Arbeitseinsatz pro Kopf stabil war. Infolge Zuwanderung und erhöhter Arbeitsmarktpartizipation der Frauen nahm die Erwerbsbeteiligung zu. Dieser Effekt wurde durch rückläufige Arbeitspensen und die demografische Alterung jedoch neutralisiert. Letztere reduziert das Pro-Kopf-Wachstum rund einen halben Prozentpunkt pro Jahr.

Zweitens fällt das Schweizer Produktivitätswachstum international robust aus. Allerdings zeigt sich ein globaler Trend hin zu geringeren Wachstumsraten, dem auch die Schweiz ausgesetzt ist. Drittens ist das Wachstum weniger kapitalintensiv als früher. Als Produktivitätstreiber wirkt der technische Fortschritt. Anstatt in Gebäude und Maschinen wird in Bildung, Humankapital und Information investiert.

Viertens zeigt sich eine grosse Abhängigkeit von wenigen Branchen. Drei Viertel des Produktivitätswachstums gehen auf das Konto von Pharma, Gross- und Detailhandel. Viele der binnenorientierten Branchen fallen kaum bzw. sogar negativ ins Gewicht.

Schliesslich dürfte, fünftens, auch die Zuwanderung Produktivität und Wohlstand stimulieren. Unter der Personenfreizügigkeit wandern überdurchschnittlich gut qualifizierte und junge Arbeitskräfte in die Schweiz ein, mit weitgehend komplementären Fähigkeiten. Doch selbst wenn der direkte Effekt zweifelhaft wäre: Die Personenfreizügigkeit ist eine zentrale Bedingung für den Zugang zum EU-Binnenmarkt. Sie sorgt damit indirekt für ein höheres Produktivitätswachstum.

BIP-Fokus greift zu kurz

Die Bedeutung der BIP- und Produktivitätskennzahlen sollte indessen nicht überstrapaziert werden. So bestehen Messprobleme, die das Bild zulasten der Schweiz verzerren. In der Vergangenheit wurde das Wachstum systematisch unterschätzt.

Zudem misst das BIP die produktive Leistung einer Wirtschaft und sagt damit nur limitiert etwas über die effektiven Wohlfahrtseffekte aus. Von Bedeutung ist, welcher Anteil der Wertschöpfung überhaupt bei den Haushalten ankommt. Da zeigt sich: Während in anderen Ländern die Kapitaleinkommen zulegen, fliesst in der Schweiz ein stabiler Anteil von rund 70% des Volkseinkommens an die Lohnempfänger.

Fast parallel zum Pro-Kopf-BIP steigen die im internationalen Vergleich kaufkraftbereinigt höchsten Löhne wie auch die verfügbaren Einkommen weiter. Gleichzeitig ist die Einkommensverteilung über Jahrzehnte hinweg stabil und egalitärer als anderswo.

Ferner kennt die Schweiz Rekordwerte bei der Erwerbsbeteiligung und der Arbeitslosenquote. Die Wirtschaft schafft es, die erwerbsfähige Bevölkerung – auch die leistungsschwachen – in hohem Mass in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Was wünschenswert für die Schweizer Produktivitätsstatistik, aber nachteilig ist.

«Die stetigen Wachstumsraten und das hohe Wohlstandsniveau können dazu verleiten, Reformen hinauszuzögern und von der Substanz zu leben.»

Die Wachstumskritik zielt deshalb an der Realität vorbei. Der Wohlstand steigt weiter. Wir arbeiten primär «besser» und nicht «mehr». Es braucht schon viel Fantasie, die positive Entwicklung nicht zumindest partiell mit dem verbesserten europäischen Marktzugang und der qualifizierten Erwerbsmigration in Verbindung zu bringen. Hohes Wohlstandsniveau, Exporterfolg, viele Konzernzentralen, Ranking-Spitzenplätze und hohe Einwanderungszahlen zeugen von der Attraktivität der Schweiz – obschon seit Jahrzehnten über eine Wachstumsschwäche diskutiert wird.

Verklären sollte man die Entwicklung aber auch nicht. Die Wachstumsraten sind stetig, aber nicht berauschend. In Kombination mit dem hohen Wohlstandsniveau können sie dazu verleiten, Reformen hinauszuzögern und von der Substanz zu leben. Weil die Arbeitsproduktivität aufgrund der demografischen Entwicklung für das Wachstum zentral bleibt, ist deren Steigerung (z. B. über verstärkten Wettbewerb auf dem Binnenmarkt) und das Schaffen bzw. Erhalten möglichst hoher Arbeitsanreize (etwa mittels Individualbesteuerung) von wesentlicher Bedeutung. Und: Die Schweiz sollte ihre Grenzen verstärkt für Hochqualifizierte aus aller Welt öffnen.

Patrick Leisibach ist Ökonom und Fellow beim Think Tank Avenir Suisse.

