Börsenbericht vom 14. Februar 2023 – Verhaltener Optimismus an Schweizer Börse Der Fokus der Händler liegt auf den am Dienstagnachmittag erwarteten US-Inflationsdaten.

Der Schweizer Aktienmarkt hat die anfänglichen Gewinne etwas ausgebaut und steht am späten Dienstagvormittag im Bereich des Tageshochs solide im Plus. Investoren zeigen sich im Vorfeld der US-Inflationszahlen vom Nachmittag zwar vorsichtig, aber tendenziell eher in der Hoffnung auf eine positive, denn eine negative Überraschung. Der Konsumentenpreisindex aus den USA gilt als das Hauptereignis für die Börsen in dieser Woche und ist ausschlaggebend für den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank.

Ökonomen rechnen wegen der zuletzt wieder etwas höheren Energiepreise mit im Monatsvergleich leicht gestiegenen Konsumentenpreisen, die Jahresteuerung dürften hingegen weiter gesunken sein. Im Dezember lag sie bei 6,5%. «Werden die Erwartungen enttäuscht, droht ein herber Rückschlag an den Börsen», heisst es etwa in einem Kommentar des Brokers RoboMarkets. Ein weiterer Marktteilnehmer meint, dass sich zumindest die Volatilität erhöhen könnte, denn nach den Inflationsdaten sei es «nicht vorbei». Es gelte auch die Produzentenpreise aus den USA am kommenden Donnerstag zu beachten.

Der FuW Swiss 50 Index steigt gegen 11.00 Uhr um 0,48% auf 2227,98 Punkte. Der SMI notiert 0,50% höher bei 11'265,80 Punkten. Der SLI zieht um 0,47% auf 1775,51 Punkte an und der breite SPI um 0,48% auf 14'513,70 Punkte. Im SLI kommen auf 24 Gewinner 6 Verlierer.

An der Tabellenspitze stehen derzeit Straumann mit einem Plus von 2,2%. Der Titel setzt damit seine am Vortag eingeleitete Erholung nach einer schwachen Vorwoche mit erhöhtem Tempo fort. Auf weiteren Spitzenplätzen folgen Partners Group und Swisscom (je +1,0%). Die Bank Julius Bär hat für die Aktien des Telekomkonzerns im Nachgang zu den Jahreszahlen von vergangener Woche das Kursziel deutlich erhöht.

Auch Logitech (+1,1%) legen deutlicher zu, dies nach einer Bestätigung der Empfehlung «Outperform» durch die Credit Suisse. Adecco (+0,5%) erhalten von derweil gut aufgenommenen Zahlen des Konkurrenten Randstad eine gewisse Unterstützung. Für den Grossteil der Gewinne des Gesamtmarktes sind indes die Schwergewichte Nestlé (+0,8%), Novartis (+0,5%) und Roche (+0,6%) verantwortlich.

CS (+0,6%) notieren im breiten Mittelfeld. Die Bank musste ihre Mitarbeiter über einen umfangreichen Diebstahl von Personaldaten informieren und steht dabei einmal mehr in einem negativen Kontext im medialen Fokus. Dennoch gelingt zumindest der Versuch einer Stabilisierung, nachdem der Titel in der Vorwoche wieder unter die Marke von 3 Fr. gefallen ist.

Am Tabellenende stehen derzeit Swiss Re (-0,3%), ABB (-0,2%) und Richemont (-0,2%), allesamt mit sehr moderaten Verlusten. Der Rückversicherer wird am Freitag seine Jahreszahlen veröffentlichen.

SGS (-0,1% auf 2196 Fr.) werden von der Société Général etwas gebremst, welche den Titel mit der Einstufung «Sell» wieder in ihr Anlageuniversum aufgenommen hat und sich dabei insbesondere mit Blick auf die Margen vorsichtig zeigt. Interessant an der Einschätzung der Bank ist vor allem das Kursziel von 1900 Fr., welches dem Titel vom aktuellen Kursniveau aus ein markantes Abwärtspotential von knapp 300 Fr. oder über 13% attestiert.

Im breiten Markt rücken Basilea (+4,1% auf 49.60) nach Jahreszahlen kräftig vor, können dabei aber das Tageshoch bei 51.60 Fr. nicht verteidigen. Das Biopharmaunternehmen hat sein Ziel, ab 2023 schwarze Zahlen zu schreiben, bereits erreicht.

Auch Relief Therapeutics (+7,0%) sind nach Studienfortschritten klar gesucht.

Euro vor US-Inflationsdaten über 1.07 $ - USD/CHF unter 0.92 Fr.

Der Euro hat am Dienstag seine Kursgewinne vom Vortag noch etwas ausbauen können. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1.0737 $ und damit etwas mehr als am Vorabend (1.0717). Zum Wochenstart war der Euro zunächst auf einen einmonatigen Tiefstand gefallen, im Tagesverlauf legte er aber zu.



Auch der Franken legte zum US-Dollar etwas zu. Das USD/CHF-Paar wurde am Morgen bei 0.9179 nach 0.9201 am Vorabend und damit wieder klar unter der Marke von 0.92 gehandelt. Das EUR/CHF-Paar bewegte sich derweil nur wenig und stand am Morgen bei 0.9855.



Am Dienstag richten sich die Blicke an den Finanzmärkten auf Inflationszahlen aus den USA. Am Nachmittag wird die Regierung Daten für Januar veröffentlichen. Es wird erwartet, dass sich die Inflation von hohem Niveau aus weiter verringert. Dies würde es der US-Notenbank Fed ermöglichen, ihren zuletzt eingeschlagenen Kurs moderater Zinsanhebungen fortzusetzen. Im vergangenen Jahr hatte die Fed ihre Leitzinsen kräftig angehoben, das Tempo seit Ende 2022 aber verringert.

Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel leicht gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 86.34 $. Das waren 27 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung fiel um 59 Cent auf 79.55 $.



Für leichte Belastung sorgte am Morgen ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg. Demnach will die US-Regierung mehr Rohöl aus der nationalen strategischen Reserve veräussern. Damit solle der Produktionskürzung Russlands begegnet werden, das ab März 500’000 Barrel weniger je Tag fördern will. Russland stellt den Schritt als Reaktion auf westliche Sanktionen wie Importverbote dar, der Westen verweist auf Schwierigkeiten Russlands, alternative Ölabnehmer zu finden.



Am Dienstag richten sich die Blicke an den Finanz- und Rohstoffmärkten auf neue Inflationszahlen aus den USA. Am Nachmittag wird die Regierung Daten für Januar veröffentlichen. Es wird erwartet, dass sich die Inflation von hohem Niveau aus weiter verringert. Dies würde es der US-Notenbank Fed ermöglichen, ihren zuletzt eingeschlagenen Kurs moderater Zinsanhebungen fortzusetzen. In den vergangenen Monaten hatten die meist kräftigen Zinsanhebungen vieler Notenbanken am Rohölmarkt belastet, weil der Kurs das Wachstum und die Erdölnachfrage dämpft.

Starker Wochenstart an Wallstreet

Im Vorfeld der am Dienstag zur Publikation anstehenden neuen Inflationsdaten aus den USA sind die US-Aktienmärkte stark in die Woche gestartet. Der Dow Jones stieg am Montag 1,1% auf 34’245 Punkte. Der S&P 500 gewann 1,1%auf 4137 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 legte 1,6% auf 12’502 Zähler zu.

Die zinsempfindlichen Technologieaktien reagierten im Vorfeld der Inflationsdaten, bei denen viele Marktbeobachter von einer fallenden Teuerung ausgehen, besonders stark. Amazon stiegen knapp 2%, Apple 1,9% und Netflix 3,2%. Gewinne gab es auch bei Microsoft mit 3,1% sowie Salesforce mit 2,4%.

Asiens Börsen vorwiegend fester

Die Börsen in Asien haben sich am Dienstag überwiegend fester gezeigt. Der Tokioter Leitindex Nikkei stieg 0,6%. Der breiter gefasste japanische Topix avancierte 0,7%.

Japan dürfte mit dem Wirtschaftswissenschaftler Kazuo Ueda demnächst einen neuen Notenbankchef erhalten. Er könnte möglicherweise ein Ende der japanischen Nullzinspolitik einleiten, muss jedoch noch durch das Parlament offiziell bestätigt werden.

Anderswo in Asien gab es bei den Finanzmärkten keine klare Richtung. In Hongkong verlor der Hang Seng 0,1% und der CSI 300 auf dem chinesischen Festland 0,01%. In Korea hingegen notierte der Leitindex Kospi 0,6% im Plus. Auch in Australien gewann der Leitindex ASX 200 mit 0,2% leicht dazu.

