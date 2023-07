Porträt: Pita Limjaroenrat – Verhinderter Premier verheisst neue Unruhe in Thailand Ein von den Militärs ernannter Senat konnte die Wahl des 42-Jährigen blockieren. Die Politik des Landes zu normalisieren, wird nun noch schwieriger. Alexander Trentin

Die Partei von Pita Limjaroenrat ist der überraschende Sieger der Parlamentswahlen vom Mai. Mit ihm ist erstmals seit 2014 ein Nicht-Militär wieder Premierminister. Bild: Valeria Mongelli/Bloomberg

Der Wahlausgang ist eine klare Sache: Am 14. Mai haben die thailändischen Wähler mit 38% die Partei «Voranschreiten» (Phak Kao Klai) zur grössten Fraktion im Abgeordnetenhaus gewählt. In der Koalition mit der zweitgrössten Partei «Für Thailänder» (Pheu Thai) und kleineren Fraktion ergibt das eine satte Mehrheit von 312 der 500 Abgeordneten. Doch Pita Limjaroenrat, Chef der grössten Partei, hat am Donnerstag trotzdem die Wahl zum neuen Premierminister nicht geschafft.