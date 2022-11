20'557 Flugbewegungen – Verkehrsaufkommen am Zürcher Flughafen steigt weiter Am Zürcher Flughafen hat die Anzahl Starts und Landungen im Oktober im Vergleich zum Vorjahr um rund 30% zugelegt.

Detaillierte Passagier- und Verkehrszahlen für den Oktober veröffentlicht der Flughafen Zürich am 10. November. Ennio Leanza/KEYSTONE

Die Zahl der Starts und Landungen am Flughafen Zürich hat im Monat Oktober im Vergleich zum Vorjahr um fast 30% zugenommen. Zum Vor-Coronakrisenniveau fehlen nur noch etwa 13% der Flugbewegungen.

Im Monat Oktober hat der Flughafen Zürich 20'557 Flugbewegungen registriert. Im Vergleich zum Oktober 2021 bedeutet dies einen Zuwachs von 28%, wie eine Auswertung der Nachrichtenagentur AWP zeigt. Zum Vormonat September nahm die Anzahl der Flüge um 1% zu.

Im Vor-Corona-Jahr 2019 waren im Oktober noch gut 3000 Flugzeuge mehr in Zürich gestartet oder gelandet. Der Rückstand zu diesem Vorkrisen-Niveau hat sich damit weiter verringert und beträgt im Oktober noch 13%. Die ersten zehn Monate ausummiert fehlen noch 23% der Flüge.

Die Flugbewegungszahlen am Flughafen Zürich basieren auf einer täglich aktualisierten Statistik, in welcher der Flughafen alle Flüge auflistet, die nach Instrumentenflugregeln durchgeführt wurden. In diesem so genannten IFR-Verkehr sind neben dem Linienverkehr auch Fracht-, Geschäfts- und Privatflüge enthalten. Die Zahl der Flugbewegungen sagt zudem nichts aus über die Grösse der abgefertigten Flugzeuge respektive deren Auslastung.

Detaillierte Passagier- und Verkehrszahlen für den Oktober veröffentlicht der Flughafen Zürich am 10. November.

AWP

