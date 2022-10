Zahlen Flughafen Zürich – Verkehrsaufkommen im September höher Im Vergleich zum September 2021 haben Starts und Landungen um ein Drittel zugenommen. Das Vorkrisenniveau ist aber noch nicht erreicht.

Detaillierte Passagier- und Verkehrszahlen für den September veröffentlicht der Flughafen Zürich am 12. Oktober. Bild: ZVG/Flughafen Zürich

Die Zahl der Starts und Landungen am Flughafen Zürich hat im Monat September im Vergleich zum Vorjahr um einen Drittel zugenommen. Zum Vor-Coronakrisenniveau fehlen aber weiterhin rund 15% der Flugbewegungen.

Im Monat September hat der Flughafen Zürich genau 20'355 Flugbewegungen registriert. Im Vergleich zum September 2021 bedeutet dies einen Zuwachs von fast einem Drittel, wie eine Auswertung der Nachrichtenagentur AWP zeigt. Zum Vormonat, dem Ferienmonat August, ging die Anzahl der Flüge um rund 3% zurück.

Im Vor-Corona-Jahr 2019 waren im September noch rund 3500 Flugzeuge mehr in Zürich gestartet oder gelandet. Der Rückstand zu diesem Vorkrisen-Niveau beträgt entsprechend 14,7% und bewegt sich damit auf dem Niveau der letzten Monate.

Die Flugbewegungszahlen am Flughafen Zürich basieren auf einer täglich aktualisierten Statistik, in welcher der Flughafen alle Flüge auflistet, die nach Instrumentenflugregeln durchgeführt wurden. In diesem so genannten IFR-Verkehr sind neben dem Linienverkehr auch Fracht-, Geschäfts- und Privatflüge enthalten. Die Zahl der Flugbewegungen sagt zudem nichts aus über die Grösse der abgefertigten Flugzeuge respektive deren Auslastung.

Detaillierte Passagier- und Verkehrszahlen für den September veröffentlicht der Flughafen Zürich am 12. Oktober.

AWP

