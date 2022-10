Berichtssaison – Verkehrte Welt bei den Unternehmensgewinnen Trotz trüber Wirtschaftslage wachsen die europäischen Quartalsgewinne. Dagegen schmerzen die Ergebnisse von amerikanischen Tech-Riesen. Alexander Trentin

Tech-Unternehmen wie die Google-Holding Alphabet und Facebook-Betreiber Meta haben die Anleger mit ihrem Quartalsbericht und dem Ausblick enttäuscht. Bild: John G. Mabanglo/EPA

Die Berichtssaison ist bisher durchwachsen – aber sie ist kein Fiasko, weder in den USA, noch in Europa. Bisher sind gut die Hälfte der Quartalsergebnisse im S&P 500 und rund 40% der Ergebnisse von Unternehmen im Stoxx Europe 600 bekannt. Die Zahlen überraschen auf den ersten Blick: Im US-Aktienmarkt erwarten die Analysten nun einen niedrigen Anstieg der Quartalsgewinne um 2,5%, für den europäischen Leitindex dagegen 31,3% – trotz der düsteren Wirtschaftslage (vgl. Grafik unten). Und ohne den Energiesektor wäre der US-Markt gemäss Analysten mit einem Rückgang von 4% nun klar in der Gewinnrezession.