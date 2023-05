Was ist nur auf dem Finanzmarkt los? In der USA fällt gefühlt eine Regionalbank nach der anderen um, und in der Schweiz wird die bisher zweitgrösste Bank des Landes mindestens in ihrer bisherigen Form in absehbarer Zeit von der Bildfläche verschwinden. Da ist es nicht verwunderlich, dass die politischen Vertreter besorgt sind und dafür sorgen wollen, dass eine solche Havarie in absehbarer Zeit nicht mehr passiert. In diesem Kontext ist zu sehen, dass der Nationalrat vergangene Woche eine Motion angenommen hat, die den Bundesrat beauftragt, gesetzliche Grundlagen für eine ungewichtete Eigenkapitalquote von 15% für globale systemrelevante Grossbanken zu schaffen.

Es ist davon auszugehen, dass die Motion im Ständerat durchfällt, sind doch gerade die «Mitte»-Politiker dort eher rechts vom Zentrum positioniert. Doch die Frage bleibt: Woran lag der Untergang der CS, am fehlenden Eigenkapital, an der fehlenden Liquidität, oder ist beides gar nicht voneinander zu trennen, wie Ökonom Christoph Schaltegger in dieser Ausgabe sagt?

Klar, es muss etwas geändert werden, einen dritten Grossbankenfall darf es nicht geben. Doch es sollte abgewartet werden, bis klar ist, was die CS wirklich zu Fall gebracht hat und wie dies hätte verhindert werden können, die viel beschworene Aufarbeitung also abgeschlossen ist. Schnellschüsse helfen da nicht, und falls ja, höchstens als unmissverständliche Botschaft an die zuständige Bundesrätin Karin Keller-Sutter, dass bei der Aufarbeitung keine Zeit zu verlieren ist und die Öffentlichkeit fortlaufend darüber informiert werden sollte. Das ist übrigens auch im Sinn der ganzen Branche, die derzeit zwischen Stuhl und Bank zu fallen droht.

«Klar, es muss etwas geändert werden, einen dritten Grossbankenfall darf es nicht geben.»

Einerseits will man Verständnis für die derzeit bankenkritische Grundstimmung in der Bevölkerung zeigen, anderseits sich klar von CS abgrenzen. Das ist gar nicht einfach. Das Dilemma zeigt sich derzeit auch bei der Schweizerischen Bankiersvereinigung, die sich in der aktuellen Debatte ungewöhnlich ruhig, fast kleinlaut verhält. Wenn Banker etwas kleinlauter sind, ist das vielleicht aber nicht der schlechteste Nebeneffekt der aktuellen Krise.

Bei aller Debatte rund um Regulierung ist nicht zu vergessen, dass die Schweiz keine Insel ist. Verschärfungen sollten am besten im internationalen Kontext angegangen und in den dafür zuständigen Gremien beschlossen werden. Ein grosser Wettbewerbsnachteil für Schweizer Banken wäre volkswirtschaftlich fatal.

Und mit Basel III befinden sich derzeit bereits Verschärfungen in der Umsetzung. Diese sollten zuerst abgeschlossen sein, bevor die nächsten Regulierungen in Angriff genommen werden. Eins ist aber trotzdem klar, die neue UBS darf keine Superbank mit Freifahrtschein werden. Hier haben es die Behörden verpasst, strengere Auflagen zu machen, schon als der Deal geschnürt wurde. Das rächt sich nun.

Christopher Gilb ist seit März 2023 bei «Finanz und Wirtschaft» und schreibt hauptsächlich über die Finanzindustrie. Zuvor war er unter anderem während mehrerer Jahre als Wirtschaftsredaktor bei der «Luzerner Zeitung» tätig. Für eine seiner Recherchen wurde er 2021 mit dem Zürcher Journalistenpreis ausgezeichnet. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.