Derivate auf Währungen – Versteckte Dollarschulden sind ein Krisenrisiko Ein Bericht der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich zeigt: Über Währungsswaps haben Banken und Versicherer riesige Verbindlichkeiten in Dollar aufgebaut, die nicht in der Bilanz auftauchen. Alexander Trentin

Die globalen Dollarverbindlichkeiten sind deutlich höher, als offizielle Statistiken melden. Bild: Tomohiro Ohsumi/Bloomberg

«Aus den Augen, aus dem Sinn», so beschreiben Claudio Borio und seine Mitautoren in einer Studie ein schwarzes Loch der globalen Finanzstatistik. Borio ist Chef der volkswirtschaftlichen Abteilung der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel. Es geht um Verbindlichkeiten grossteils in Dollar, die nicht in den Bilanzen auftauchen.