Energiewende – Finnland ist ein Versuchslabor für Stromnetze Das skandinavische Land hat einen liberalen Energiemarkt, auf dem Siemens Technologien und Geschäftsmodelle für die Energienetze von morgen testet. Rainer Weihofen

Netzinfrastruktur kann auch ästhetischen Ansprüchen genügen, wie dieses Umspannwerk von Fingrid in der südostfinnischen Stadt Imatra beweist. Bild: Fingrid Oyj

Finnland will schneller sein als die EU. Schon 2035 und nicht erst 2050 soll das Land CO₂-neutral sein. «Die vollständige Elektrifizierung von Industrie, Mobilität und Wärmeversorgung ist das Ziel», sagt Jukka Ruusunen, CEO des Netzbetreibers Fingrid an einem Medienanlass in Helsinki. Mobilität und Wärmeversorgung könnten direkt elektrifiziert werden, die Industrie indirekt via grünen Wasserstoff, der mit Elektrolyse aus Wasser gewonnen wird.