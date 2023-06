Es wäre praktisch, wenn Vertrauen mit Kennzahlen zu messen wäre. Dann könnten Regulatoren und Aufsichtsbehörden die Zielgrösse festlegen und den Autopiloten einschalten. Nun hat aber die Krise von Credit Suisse die Schweizerische Nationalbank überrascht. Binnen weniger Monate ist CS von einer zwar unprofitablen, doch gemäss Darstellung der SNB dennoch widerstandsfähigen, bestens kapitalisierten Bank zu einem Krisenfall geworden. Die Kapitalkennzahlen vermittelten ein trügerisches Bild.

Die SNB nennt im Bericht zur Finanzstabilität drei besonders relevante Feststellungen für die zukünftige Regulierung (von UBS). Die erste Erkenntnis betrifft die Kapitalausstattung. «Die Einhaltung der Eigenkapitalvorschriften ist notwendig, aber nicht hinreichend, um das Vertrauen in eine Bank sicherzustellen.» Während der ganzen Krisenphase lagen die Kennzahlen für die Kapitalausstattung von Credit Suisse – zum Teil deutlich – über den vorgeschriebenen Werten, zumindest auf Gruppenstufe.

«Es geht um die Rettung des Too-big-to-fail-Gedankens für systemrelevante Banken.»

Zweitens diente das Instrument des zusätzlichen Kernkapitals (AT1) nicht wie ursprünglich vorgesehen als erster Puffer, um die Bank zu einem frühen Zeitpunkt finanziell zu entlasten und mit frischen Mitteln zu versorgen. Benutzt wurde es erst ganz am Ende, zugunsten von UBS. Drittens war der Abfluss von Geldern aus CS gegen Ende viel schneller und heftiger als das, was die Modelle über die Liquiditätsausstattung einkalkulierten. Dies, zumal nicht nur die Kunden Geld abzogen, sondern auch Gegenparteien und Clearingstellen höhere Sicherheitsleistungen und Vorauszahlungen verlangten.

Darum soll es offenbar mehr und zusätzliche Regulierung geben. Das Thema Liquidität wird neu analysiert. Credit Suisse fehlte es am Schluss an werthaltigen Sicherheiten, weshalb die Nationalbank erst nach einer Bundesbürgschaft Liquidität zur Verfügung stellen konnte. Nun kommt die Idee auf, UBS müsse liquide Anlagen in grossem Umfang als Garantien bereitstellen. Dieses Konzept propagierte kürzlich der St. Galler Professor Manuel Ammann.

Aus den Ausführungen im Finanzstabilitätsbericht lässt sich zudem schliessen, dass die SNB Kompetenz für «schnelleres Eingreifen» anstrebt und gewisse Elemente der Eigenmittelberechnung streichen möchte, beispielsweise Steuergutschriften. Weiter ist denkbar, dass die Meinung von Ratingagenturen, die marktnäher und flexibler sind als die Regulatoren, in die Beurteilung der Banken einfliessen wird.

Es sei wichtig, die Lehren aus der Krise von CS zu ziehen und die richtigen Massnahmen zu ergreifen, schreibt die SNB. Diese Massnahmen müssten die Widerstandskraft der Banken stärken, um einen Vertrauensverlust zu verhindern. Oder sie müssten zumindest sicherstellen, dass die Optionen Stabilisierung, Sanierung oder Auflösung der Bank effektiv zur Verfügung stehen. Es geht also um die Rettung des Too-big-to-fail-Gedankens für systemrelevante Banken.

