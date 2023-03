Im Ausblick zeigt sich Vetropack wenig konkret. Bild: Alessandro Della Bella/Keystone

Ersteinschätzung von Alexander Saheb um 7.30 Uhr

Vetropack hat 2022 trotz der Kriegsschäden im ukrainischen Werk ein an sich sehr gutes Geschäftsjahr mit hoher Nachfrage erlebt. Der Erlös profitiert von massiven Zuschlägen für die gestiegenen Energiekosten. Der Gewinn litt zwar unter den Sonderbelastungen für das zerstörte Werk, allerdings weniger stark als erwartet. Zentral ist aber, dass die Nachfrage weiter hoch ist und Vetropack im laufenden Jahr ihr neues Werk in Italien in Betrieb nimmt. Somit steht die Gruppe weiterhin gut da und wird die solide Entwicklung der Vergangenheit fortschreiben können. Der Aktienkurs ist derzeit auf das Niveau von vor zwölf Monaten zurückgekehrt und hat seit Jahresbeginn über 20% zugelegt. Da der Ausweis 2022 die Analystenprognosen deutlich übertrifft, hat die Aktie weiter Luft nach oben.