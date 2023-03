Analyse zu den Jahreszahlen – Viel Rekordverdächtiges bei Calida Group Die Textil- und Gartenmöbelgruppe kämpft mit sinkender Konsumlust und überrascht mit der Dividende. Ivo Ruch

Zur Calida Group gehören neben der Marke Calida auch die Lingeriemarken Aubade, Cosabella Erlich Textil und die Gartenmöbel von Lafuma Mobilier. Bild: Urs Flueeler/Keystone

Der gedämpften Konsumstimmung konnte sich auch Calida nicht entziehen. Im zweiten Halbjahr ist die Gruppe bedeutend weniger gewachsen als im ersten, der Gewinnbeitrag war viel kleiner. So wuchs Calida in der zweiten Jahreshälfte im Vergleich zum äusserst dynamischen Vorjahr praktisch nicht mehr, während im ersten Semester 2022 noch ein Plus von fast 15% resultierte.