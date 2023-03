Führungswechsel – Viel schmutzige Wäsche bei Calida Group Ein unentschlossener Ankeraktionär und mehrere Sesselwechsel rücken den Textilhersteller in ein schiefes Licht. Ivo Ruch

Am Hauptsitz von Calida Group rumort es wieder einmal. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Wo beginnen in diesem Durcheinander? Nach einem gescheiterten Verkaufsversuch behält die Gründerfamilie Kellenberger ihren Anteil von 34% an Calida Group. In den letzten Monaten ist kein geeigneter Käufer für das 120 Mio. Fr. teure Aktienpaket gefunden worden.