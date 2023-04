Was zählt – Viele AKW im Bau Deutschland ist aus der Kernkraft ausgestiegen. Viele andere Länder planen einen Ausbau. Arno Schmocker

Am vergangenen Samstag wurden die letzten drei noch funktionstüchtigen Kernkraftwerke in Deutschland vom Netz genommen. Damit ist das Nachbarland vollständig aus der ideologisch aufgeladenen Technologie ausgestiegen. Mit welchen Folgen für Umwelt, Energieversorgung und Wirtschaft, wird sich zeigen. Mit dem Entscheid steht Deutschland ziemlich einsam da. Nach zwei Jahrzehnten verhaltener Bautätigkeit werden in vielen Ländern wieder mehr AKW ­gebaut. In Finnland ist mit Olkiluoto-3 der erste neue Reaktor in Europa seit vielen Jahren ans Netz genommen worden, mit einer Verzögerung von zwölf Jahren. Weltweit kamen 2022 sechs in Betrieb, während fünf stillgelegt wurden. Der globale AKW-Park, 438 Reaktoren in 33 Ländern, ist also kaum gewachsen.

Aber Ende 2022 waren 57 Kernkraftwerke im Bau und fast doppelt so viele in Planung. Ein grosser Anteil dieser Projekte betrifft Asien, namentlich China und Indien. In Japan sind 10 von 33 Standorten wieder in Betrieb. In der Schweiz hat es der Nationalrat in der Frühjahrssession Mitte März abgelehnt, das nach Fukushima eingeführte Verbot zum Bau neuer AKW aufzuheben. Selbst die FDP war mehrheitlich dagegen. Auch für eine Verlängerung der Betriebszeit der bestehenden vier Anlagen war der Nationalrat nicht zu haben. Doch die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Abwehrhaltung aufweicht, wird mit anhaltenden Diskussionen zur Versorgungssicherheit steigen.

Arno Schmocker kommentiert seit September 2021 wirtschaftspolitische Themen im Bundeshaus in Bern. Zudem schreibt er seit vielen Jahren über Unternehmen in verschiedenen Branchen, derzeit Medizinaltechnik.

