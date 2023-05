Interview mit BGM-Experte Rolf Stocker – «Viele behandeln das Thema sehr stiefmütterlich» Der Experte für betriebliches Gesundheitsmanagement erklärt, wieso sich BGM für alle lohnt. Miriam Kappeler

Rolf Stocker doziert nebenberuflich Personal- und Gesundheitsmanagement am KV Luzern. Bild: ZVG

Als sich Rolf Stocker, ehemaliger Personalchef von Emmi, 2009 selbständig machte, hatte das betriebliche Gesundheitsmanagement noch keinen derart hohen ­Stellenwert, was ihn damals vor grosse Herausforderungen stellte. Heute ist das Thema in aller Munde und laut dem einundsechzigjährigen Luzerner ein wichtiges Element für das Employer Branding in der Arbeitswelt.