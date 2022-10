Interview mit Europa-Anlageexpertin Morgane Delledonne – «Viele Chancen im Markt für erneuerbare Energien» Morgane Delledonne, die beim ETF-Spezialisten Global X für die ­Europastrategie verantwortlich ist, rechnet nicht mit einer Rezession im Euroraum. Mara Bernath

Die Energiewende hat sich dieses Jahr beschleunigt und ist nicht mehr aufzuhalten. Das bietet Chancen für Anleger. Bild: Justin Paget/Digital Vision/Getty Images

Das höchste Niveau an Pessimismus für Europa sei überwunden, sagt Morgane Delledonne, Verantwortliche für die Europastrategie von Global X ETF: «Ich schaue wieder ein bisschen optimistischer in die Zukunft.» Global X ist auf börsengehandelte Fonds (ETF) spe­zialisiert, zurzeit sind in ihre Produkte ungefähr 47 Mrd. $ investiert.