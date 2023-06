Der Untergang des Habsburgerreichs lässt sich als grosse Humorlosigkeit der Geschichte auffassen. Wenigstens sorgt einer der republikanischen Abkömmlinge Kakaniens, Österreich höchstselbst, doch ab und zu für «a Hetz». Die Kultur der Kaffeehaus-Kauzigkeit scheint zählebig zu sein, in gewandelter Gestalt freilich. Das Halbernste reicht etwa vom Sport über die Musik bis – in die hohe Politik.

So wusste, zum Beispiel, der legendäre Fussballer Hansi Krankl: «Wir müssen gewinnen, alles andere ist primär.» So sang der geniale Falco (bürgerlich Hans Hölzel) «Rock me Amadeus» und wurde damit sogar in den USA zum Überflieger. So bezeichnete der frühere FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, Typus Gebrauchtwagen-Strizzi, die Ibiza-Affäre als «b’soffene G’schicht».

So summierte, dann doch etwas tiefschürfender, der einstige SPÖ-Bundeskanzler Fred Sinowatz: «Es ist alles sehr kompliziert.» Das ist es, in der Tat, selbst wenn es Sinowatz wörtlich nicht exakt so griffig ausgedrückt haben sollte. Besonders kompliziert sind Sortieren und Addieren.

Das haben Österreichs geplagte Sozialisten erfahren müssen. Am vergangenen Samstag «wählten» sie erst Hans Peter Doskozil zum neuen Parteichef, 316 Stimmen für ihn, 279 für den Gegenkandidaten Andreas Babler. Mehr zufallshalber wurde am Montag nachgezählt – neu erhält Babler 317 Stimmen und Doskozil 280; am Dienstag bestätigte sich das in einer abermaligen Kontrolle, sicher ist sicher. Die Genossen wanden sich: Ein falscher Eintrag in eine Excel-Tabelle sei des Übels Ursache.

Unsinn! Schuld sind die Vollkoffer (österr. für Dummkopf), die das simple Wahlprozedere durchführten. Kein Mensch, der bei Sinnen ist, benötigt für das Auszählen von ein paar hundert Stimmen auf zwei Kandidaten eine Excel-Tabelle: Ein Häufchen Babler links, ein Häufchen Doskozil rechts – und schon sieht man’s, bei dieser Differenz. Dann zählen, gleich nachzählen (nicht erst Tage später), schriftlich addieren statt, digitalvertrottelt, falsche Tasten drücken. Alles unter vier, sechs, acht Augen. Jede Dorfbehörde kann das.

Immerhin: Das Blamagerl der früheren Staatspartei par excellence hat es weit über Östereichs Grenzen hinaus in die Randnotizen geschafft. Immerhin, zum Zweiten: Bablers Wahl hat eine innere Logik, der Mann kann nämlich auch nicht zwei und zwei zusammenzählen – er fordert die Einführung der 32-Stunden-Woche ohne Lohnanpassung. Ferner ist «Andi» bodenständiger Traiskirchner (Niederösterreich) und zugleich nicht von dieser Welt: Er schwärmt für Marx und hält die EU für ein Militärbündnis. Immerhin, zum Dritten: Die SPÖ wird so schnell nicht wieder am Ballhausplatz einziehen.

Kanzler Babler? Das Berufspolitikertum ist zwar weiss Gott keine Positivselektion, doch da müsste man sich schon grob verrechnen. Fragt sich bereits, wie endgültig Doskozils endgültiger Ausstieg aus der Bundespolitik sein wird. Ganz in diesem Geiste trällerte vor Jahren Chansonnier Rainhard Fendrich schliesslich: «Alles ist möglich, aber nix is fix.»

Manfred Rösch leitet das Ressort Meinungen von FuW. Mehr Infos

