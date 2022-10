Abgang von der SIX – Vifor erhält Genehmigung für Dekotierung Die Aktien des Pharmaunternehmens werden schon bald von der Schweizer Börse verschwinden. Die Dekotierung wird zu einem noch zu bestimmenden Zeitpunkt vollzogen.

Der Kauf von Vifor durch CSL ist im August über die Bühne gegangen. Bild: PhotoAlto/Getty Images

Die Dekotierung des Pharmaunternehmens Vifor naht. Die Regulierungsbehörde der Schweizer Börse hat den Schritt bewilligt. Wann genau die Papiere von der SIX Swiss Exchange genommen werden, wird zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert.

Die Dekotierung erfolgt zu einem noch zu bestimmenden Zeitpunkt und wird spätestens fünf Börsentage vor dem letzten Handelstag bekanntgegeben, erklärte die SIX Exchange Regulation am Mittwoch in einem Communiqué. Dem Gesuch um Dekotierung sei am (gestrigen) 11. Oktober entsprochen worden.

Der Kauf von Vifor durch den australischen Mitbewerber CSL ist im August fast acht Monate nach Ankündigung über die Bühne gegangen. Der Abschluss der Ende 2021 vermeldeten Milliarden-Transaktion hatte sich wegen fehlender Genehmigungen einiger Kartellbehörden verzögert.

AWP

