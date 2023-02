Wechsel an der Spitze – Vize von Japans Zentralbank soll Chef werden Die Zeitung «Nikkei» berichtet unter Berufung auf Regierungskreise über die Nominierung von Masayoshi Amamiya.

Die fünfjährige Amtsperiode von Vizegouverneur Amamiya läuft am 19. März ab. Bild: Kiyoshi Ota/Bloomberg

Beim Stühlerücken an der Spitze der japanischen Zentralbank (BoJ) ist der Finanzminister Shunichi Suzuk offenbar nicht in die Entscheidungsfindung eingebunden. Er habe von den Medienberichten über eine Nominierung des gegenwärtigen stellvertretenden Gouverneurs der BoJ, Masayoshi Amamiya, gehört, aber nicht aus erster Hand davon erfahren, sagte Shunichi Suzuk am Montag Reportern. «Es ist wirklich wahr, dass ich davon nichts gehört habe», sagte Suzuki. «Ich glaube, dass das Büro des Ministerpräsidenten über die Angelegenheit entscheiden wird. Ich schätze, ich bin nicht auf dem Laufenden.»

Die Zeitung «Nikkei» hatte zuvor unter Berufung auf Regierungskreise über eine Nominierung Amamiyas berichtet. Es war nicht klar, ob Amamiya akzeptierte. Die fünfjährige Amtszeit von Kuroda endet am 8. April. Die ebenfalls fünfjährige Amtsperiode der Vizegouverneure Amamiya und Masazumi Wakatabe läuft am 19. März ab. Der Nachrichtenagentur «Jiji» zufolge gab Amamiya keinen Kommentar ab, als er von Reportern gefragt wurde, ob er für den Posten des BoJ-Gouverneurs ins Gespräch gebracht worden sei. Das Büro des Ministerpräsidenten Fumio Kishida und die BoJ waren für eine Stellungnahme nicht sofort erreichbar.

REUTERS

