Gewinnrückgang – Volatile Märkte drücken Gewinn von BlackRock Der weltgrösste Vermögensverwalter hat im dritten Quartal 16% weniger Vermögen verwaltet.

Die Gefahr einer weltweiten Rezession, schnell steigende Zinsen und der Ukrainekrieg haben in diesem Jahr sowohl Anleihen als auch Aktien in Mitleidenschaft gezogen. Bild: Bess Adler/Bloomberg

Der weltgrösste Vermögensverwalter BlackRock hat im dritten Quartal einen Gewinnrückgang erlitten. Die volatilen globalen Märkte schmälerten die Gebühreneinnahmen und drückten das verwaltete Vermögen um 16% auf 7,96 Bio. $, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Insbesondere der stärkere Dollar zog auch den Wert der Anlagen in den wichtigsten europäischen und asiatischen Märkten herunter. Der Nettogewinn sank im dritten Quartal um 16% auf 1,4 Mrd. $ oder 9,55 (Vorjahr: 10,89) $ pro Aktie. Damit blieb das Ergebnis über den Erwartungen der Analysten, die im Durchschnitt mit einem Gewinn von 7,07 $ pro Aktie gerechnet hatten. Die Gefahr einer weltweiten Rezession, schnell steigende Zinssätze und der Ukraine-Krieg haben in diesem Jahr sowohl Anleihen als auch Aktien in Mitleidenschaft gezogen. Aufgrund dieser Verunsicherung scheuen Anleger das Risiko und halten sich zurück, was Vermögensverwalter wie BlackRock zu spüren bekommen.

REUTERS

