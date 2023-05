Der Derivatus – Volatilität und die paddelnde Ente Der Aktienmarkt sieht aus wie eine paddelnde Ente und Contrarians können mit Call-Optionen auf den Nasdaq 100 setzen.

Eine «paddelnde Ente». So charakterisiert Derivatstrategin Amy Wu Silverman von der Royal Bank of Canada den derzeitigen Aktienmarkt. Die Ente gleitet vermeintlich ruhig über das Wasser, während sie darunter frenetisch paddelt. Das sei die Volatilität am Aktienmarkt, sagte Silverman am Mittwoch gegenüber der Agentur Bloomberg.