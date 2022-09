Laut Insidern lagen Zeichnungsaufträge für mehr als 50 Mrd. € vor, die Emission war vielfach überzeichnet. Bild: Peter Steffen/EPA/Keystone

Einschätzung von Christian Braun um 10.30 Uhr

Es ist so weit: Automobilhersteller Porsche ist an der Börse. Der Ausgabepreis für die Vorzugsaktien der schönsten aller Volkswagen-Töchter wurde auf 82.50 € das Stück festgelegt. Das liegt am obersten Rand der für den Teilbörsengang (ein Viertel der Vorzugsaktien, ein Achtel des Grundkapitals) ausgegebenen Spanne von 76.50 bis 82.50 €. Angesichts des grossen Interesses an den Titeln und der Überzeichnung des Angebots erstaunt das nicht.