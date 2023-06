Analyse der Unterbewertung – Volkswagen nutzt Vorlage von Porsche nicht Die Porsche-Beteiligung ist mehr wert als der ganze Konzern, doch der Markt verweigert den Aktien eine Höherbewertung. Christian Braun

Porsche streben in die Höhe, Volkswagen nicht: Die Vorzugsaktien des Automobilriesen haben von der Kotierung und dem guten Börseneinstand seiner schönsten Tochter nicht profitieren können. Bild: Krisztian Bocsi/Bloomberg

Es hat nicht funktioniert. Die schönste Tochter des Volkswagen-Konzerns, die Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG, hat seit ihrem Börsendebüt am 29. September 2022 zwar ein Preisschild. Doch so augenfällig dieses die Unterbewertung von Volkswagen macht, zu einer Höherbewertung, einem sogenannten Rerating, ist es bislang nicht gekommen. Verglichen mit dem deutschen Standardwerteindex Dax haben die Vorzugsaktien Volkswagen seither sogar auffallend schwach abgeschnitten.